Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
புதுக்கோட்டை

தச்சன்குறிச்சியில் ஜல்லிக்கட்டு: 59 போ் காயம்

கந்தா்வகோட்டை ஒன்றியம், கோமாபுரம் அருகே தச்சன்குறிச்சியில் குகை முருகன் பாலதண்டாயுதபாணி கோயில் தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது.

News image
படவிளக்கம்:ஓயஓ.10. ஒஹப். ~படவிளக்கம்:ஓயஓ.10. ஒஹப்1. ~படவிளக்கம் 2 :ஓயஓ.10. ஒஹப்2. ~படவிளக்கம்3 :ஓயஓ.10. ஒஹப்3.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 6:41 pm

தினமணி

கந்தா்வகோட்டை ஒன்றியம், கோமாபுரம் அருகே தச்சன்குறிச்சியில் குகை முருகன் பாலதண்டாயுதபாணி கோயில் தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது.

போட்டியை திமுக முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினா் எம்.எம். அப்துல்லா, கோட்டாட்சியா் பா. ஐஸ்வா்யா, வட்டாட்சியா் பரணி, வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் கோமாபுரம் மா. தமிழய்யா ஆகியோா் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனாா்.

போட்டியில் புதுக்கோட்டை, திருச்சி, மதுரை, சேலம், சிவகங்கை, கரூா், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து 700 ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் கலந்துகொண்டன. பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து 300 மாடுபிடி வீரா்கள் ஆறு சுற்றுகளாக களம் இறங்கினா்.

போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீரா்களுக்கும், பிடிபடாத காளையின் உரிமையாளா்களுக்கும் மிதிவண்டி, கட்டில் உள்ளிட்ட பரிசுப் பொருள்களும், ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்பட்டன.

மேலும், ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் மாடுபிடி வீரா்கள், மாட்டின் உரிமையாளா்கள், பாா்வையாளா்கள் என 59 போ் காயம் அடைந்தனா். அவா்களுக்கு அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவ முகாமில் உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பலத்த காயமடைந்த 17 போ் தஞ்சாவூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டனா்.

காவல் துணை காண்காணிப்பாா் இரா. பிருந்தா தலைமையில் 180 காவலா்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

Story image
Story image
Story image

டிரெண்டிங்

வேப்பந்தட்டை அருகே ஜல்லிக்கட்டு: 61 போ் காயம்

வேப்பந்தட்டை அருகே ஜல்லிக்கட்டு: 61 போ் காயம்

அளுந்தூரில் ஜல்லிக்கட்டு: 34 போ் காயம்

அளுந்தூரில் ஜல்லிக்கட்டு: 34 போ் காயம்

அலங்காநல்லூா் கீழக்கரையில் ஜல்லிக்கட்டு: 45 போ் காயம்

அலங்காநல்லூா் கீழக்கரையில் ஜல்லிக்கட்டு: 45 போ் காயம்

அலங்காநல்லூா் கீழக்கரையில் ஜல்லிக்கட்டு: 40 போ் காயம்

அலங்காநல்லூா் கீழக்கரையில் ஜல்லிக்கட்டு: 40 போ் காயம்

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு