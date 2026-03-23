புதுக்கோட்டை

அறந்தாங்கிக்கு போட்டா போட்டி!

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநிலத் தலைவரும், முன்னாள் மத்திய, மாநில அமைச்சருமான சு. திருநாவுக்கரசரின் சொந்தத் தொகுதி

அறந்தாங்கி

Updated On :22 மார்ச் 2026, 10:01 pm

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த கடலோரப் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய தொகுதி அறந்தாங்கி. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநிலத் தலைவரும், முன்னாள் மத்திய, மாநில அமைச்சருமான சு. திருநாவுக்கரசரின் சொந்தத் தொகுதி. இவருடைய சொந்த ஊா் தீயத்தூா்.

இந்தத் தொகுதியில், 4 முறை அதிமுகவிலும், ஒருமுறை அதிமுக ஜெயலலிதா அணியிலும், ஒருமுறை டி. ராஜேந்தரின் தாயக மறுமலா்ச்சிக் கழகத்திலும் போட்டியிட்டு மொத்தம் 6 முறை வென்றுள்ளாா் திருநாவுக்கரசா்.

மற்றொரு முறை தனது சொந்தக் கட்சியான எம்ஜிஆா் அதிமுக சாா்பில், வேட்பாளரை நிறுத்தி ஊா்ஊராகச் சென்று பிரசாரம் செய்து வெற்றி பெறச் செய்தாா். ஒருமுறை காங்கிரஸ் சாா்பில் நின்று அவா் தோல்வியடைந்தாா்.

அதன்பிறகு, 2016-இல் தனது மகன் எஸ்.டி. ராமச்சந்திரனுக்காக காங்கிரஸ் கட்சியில் அறந்தாங்கி தொகுதியை கேட்டு வாங்கினாா். அப்போது, ராமச்சந்திரன் தோல்வியடைந்தாா். பிறகு, 2021 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மீண்டும் போட்டியிட்டு எஸ்.டி. ராமச்சந்திரன் வெற்றி பெற்றாா்.

எஸ்.டி. ராமச்சந்திரன்

திமுகவில் எதிா்ப்புக் குரல்

இந்நிலையில், எத்தனைக் காலம்தான் கூட்டணி கட்சிகளையே வெற்றி பெற வைப்பது, தொகுதியை மீண்டும் திமுகவுக்கே வழங்க வேண்டும் என்ற குரல் கடந்த 5 ஆண்டுகளாகவே பலமாக ஒலித்து வருகிறது. இந்தத் தொகுதியில் 1962, 1967-இல் ஆ. துரையரசனும், 1971-இல் எஸ். ராமநாதன், 2006-இல் உதயம் சண்முகம் ஆகியோா் திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள்.

பெரும்பகுதி திமுகவினா் எதிா்ப்பு தெரிவிப்பதால், வெற்றி வாய்ப்பு பாதிக்கப்படும் என தலைமைக்குத் தெரிவித்துள்ளதாக திமுகவினா் கூறுகின்றனா்.

மாநிலம் முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தற்போதைய 18 தொகுதிகளில், 8 தொகுதிகளை மீண்டும் தர முடியாது என திமுக தலைமை, காங்கிரஸ் தலைவா்களிடம் கூறிவிட்டதாகவும் அதில் அறந்தாங்கியும் ஒன்று என திமுகவினா் உறுதிபடத் தெரிவிக்கின்றனா்.

முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. உதயம் சண்முகம், மணமேல்குடி வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் சக்தி ராமசாமி உள்பட 40 போ் இம்முறை வாய்ப்பு கேட்டு திமுக தலைமையிடம் விருப்ப மனு அளித்துள்ளனா்.

ஆனால், திமுகவிடம் கொடுத்துள்ள காங்கிரஸ் விருப்பப் பட்டியலில் உள்ள 39 தொகுதிகளில் அறந்தாங்கியும் உள்ளது. எனவே, தொகுதியை நிச்சயம் கேட்டுப் பெறுவோம் என்கின்றனா் காங்கிரஸாா்.

ஏற்கெனவே, திருச்சி மக்களவைத் தொகுதியை திமுக தனக்குத் தராமல் பறித்த நிலையில், அறந்தாங்கியை எப்படியாவது மகனுக்கு உறுதி செய்வதில் முனைப்பாக இருக்கிறாா் திருநாவுக்கரசா்.

தொகுதி அறிமுகம்: ஈரோடு - மாறிமாறி வாகை சூடும் திமுக, அதிமுக!

தொகுதி அறிமுகம்: திருச்சி (கிழக்கு)

வேலுமணி கோட்டையாகத் திகழும் தொண்டாமுத்தூர்! திமுகவுக்கு சவாலா?

புதுக்கோட்டை எம்பி தொகுதியை மீண்டும் உருவாக்கக் கோரிக்கை

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

