புதுக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி

புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வை. முத்துராஜா வெற்றி பெற்றாா்.
இந்த தொகுதியில் மொத்த 2,26,009 வாக்குகள் உள்ளன. இதில், 1,90,378 வாக்குகள் பதிவானது.
அஞ்சல் வாக்குகள்- 2209 பதிவானது. இதில், வை. முத்துராஜா (திமுக)- 66,825, கே.எம். சரீப் (தவெக)- 64,958, நா. ராமச்சந்திரன் (பாஜக)-41,089, வி. எழிலரசி (நாதக)- 11,673, ச. நியாஸ் அகமது (தவாக)- 372, இ. ராமலிங்கம் (ஓபிசி உரிமைக் கட்சி)- 510, ஜி. மணிமேகலை (சிபிஐ (எம்எல்) விடுதலை)- 100, அ. ராஜசேகா் (விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளா் கட்சி)- 74,
க. ரெங்கன் (புதிய தமிழகம்)- 122, சுயேச்சைகள்- கோ. அறிவழகன்- 81, ப. கங்காதரன்- 210,
சி. கருப்பையா- 233, சி. கருப்பையா- 112, க. கைலாசக்குமாா்- 669, சி. கோவிந்தசாமி- 239,
இரா. சிவகுமாா்- 192, அ. சபேஷ்ரோஜா- 232, பி. செந்தில்நாதன்- 466, எஸ். செல்வராஜ்- 351
கே. தனகோபால்- 102, க. துரைசரவணன்- 324, ம.ஆ. முத்துக்குமாா்- 83, ஜி. முத்துராஜ்-62
க. முருகேசன்- 64, தெ. ரமேஷ்- 193, அ. ராதாகிருஷ்ணன்- 39, சி. ராமச்சந்திரன்- 128,
சி. ராமச்சந்திரன்- 89, ர. ராமச்சந்திரன்- 190, வி.ஆா். ஜெயக்குமாா்- 129 வாக்குகள் பெற்றனா்.
நோட்டாவுக்கு 467 வாக்குகள் பதிவானது.
