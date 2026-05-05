ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
புதுக்கோட்டை

புதுக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி

வை. முத்துராஜா

Updated On :5 மே 2026, 1:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வை. முத்துராஜா வெற்றி பெற்றாா்.

இந்த தொகுதியில் மொத்த 2,26,009 வாக்குகள் உள்ளன. இதில், 1,90,378 வாக்குகள் பதிவானது.

அஞ்சல் வாக்குகள்- 2209 பதிவானது. இதில், வை. முத்துராஜா (திமுக)- 66,825, கே.எம். சரீப் (தவெக)- 64,958, நா. ராமச்சந்திரன் (பாஜக)-41,089, வி. எழிலரசி (நாதக)- 11,673, ச. நியாஸ் அகமது (தவாக)- 372, இ. ராமலிங்கம் (ஓபிசி உரிமைக் கட்சி)- 510, ஜி. மணிமேகலை (சிபிஐ (எம்எல்) விடுதலை)- 100, அ. ராஜசேகா் (விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளா் கட்சி)- 74,

க. ரெங்கன் (புதிய தமிழகம்)- 122, சுயேச்சைகள்- கோ. அறிவழகன்- 81, ப. கங்காதரன்- 210,

சி. கருப்பையா- 233, சி. கருப்பையா- 112, க. கைலாசக்குமாா்- 669, சி. கோவிந்தசாமி- 239,

இரா. சிவகுமாா்- 192, அ. சபேஷ்ரோஜா- 232, பி. செந்தில்நாதன்- 466, எஸ். செல்வராஜ்- 351

கே. தனகோபால்- 102, க. துரைசரவணன்- 324, ம.ஆ. முத்துக்குமாா்- 83, ஜி. முத்துராஜ்-62

க. முருகேசன்- 64, தெ. ரமேஷ்- 193, அ. ராதாகிருஷ்ணன்- 39, சி. ராமச்சந்திரன்- 128,

சி. ராமச்சந்திரன்- 89, ர. ராமச்சந்திரன்- 190, வி.ஆா். ஜெயக்குமாா்- 129 வாக்குகள் பெற்றனா்.

நோட்டாவுக்கு 467 வாக்குகள் பதிவானது.

