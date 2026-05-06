புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடி அருகேயுள்ள மாங்கோட்டை முத்துமாரியம்மன் கோயில் தேரோட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயில் திருவிழா ஏப்ரல் 26-ஆம் தேதி காப்புக்கட்டுதலுடன் தொடங்கியது.தொடா்ந்து, கோயிலில் தினசரி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகளும் வீதியுலா நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.
திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி, அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த முத்துமாரியம்மனை எழுந்தருளச் செய்து தேரோடும் வீதிகள் வழியாக ஏராளமானோா் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனா். இதில், மாங்கோட்டை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.
