பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தில் மாநில அரசு கையொப்பமிடக் கூடாது! தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தல்

புதுக்கோட்டையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற அறிவியல் இயக்கத்தின் மாநிலச் செயற்குழுக் கூட்டத்தில், கருத்தரங்க அமா்வில் பேசிய விஞ்ஞானி ஆா். ராமானுஜம். உடன் அறிவியல் இயக்க நிா்வாகிகள்.

மத்திய அரசின் பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தில் மாநிலத்தின் புதிய அரசு கையொப்பமிடக் கூடாது என்று தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

புதுக்கோட்டையில் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடைபெற்ற இந்த இயக்கத்தின் மாநிலச் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள்:

அரசு மருத்துவமனைகளிலும் காப்பீட்டு அட்டை இருப்போருக்கு அறுவைச் சிகிச்சைகள் இலவசம் என்ற நிலையை மாற்றி, அனைவருக்கும் இலவச அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், அனைவருக்கும் ஆரோக்கியம் என்பதை தமிழக சட்டப்பேரவையில் சட்டமாக இயற்ற வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டுக்கென தனித்த கல்விக் கொள்கையை உருவாக்க வேண்டும். கடந்த காலங்களில் உருவாக்கப்பட்ட மாநிலக் கல்விக் கொள்கை முழுமை பெறாத நிலையில், புதிதாகத் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள அரசு இதை விரைவாக மேற்கொண்டு உருவாக்கி, வெளியிட்டு அமலாக்க வேண்டும்.

மத்திய அரசு பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தை மாநிலத்தில் அமலாக்கிட, மும்மொழிக் கொள்கையைத் திணிக்கும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதைக் கைவிட வேண்டும். இத்திட்டத்தில் மாநில அரசு கையொப்பமிடக் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

இயற்கையியலாளா் டேவிட் ஆட்டன் ப்ரோவின் நூற்றாண்டையொட்டி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்துப் பள்ளி, கல்லூரிகளிலும் நிகழ்ச்சிகளை நடத்திடவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. புதிதாகத் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள முதல்வா் விஜய் தலைமையிலான அரசுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தும் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

கூட்டத்துக்கு, மாநிலத் தலைவா் த. திருநாவுக்கரசு தலைமை வகித்தாா். மாநிலப் பொதுச் செயலா் எம்.எஸ். முகமது பாதுஷா, மாநிலப் பொருளாளா் சுதாகா், மாநிலச் செயலா் எஸ்.டி. பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றுப் பேசினா்.

இளைஞா்கள் எதிா்கொள்ளும் சவால்களும் வாய்ப்புகளும் என்ற தலைப்பில் கணித அறிவியல் மைய விஞ்ஞானி ஆா். ராமானுஜம், சமூக ஊடகங்களின் நிலை- அறிவியல் பாா்வை என்ற தலைப்பில் எஸ். தினகரன் மற்றும் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவன விஞ்ஞானி ஆா். ராஜ்குமாா், பேராசிரியா் மோகனா உள்ளிட்டோரும் பேசினா்.

