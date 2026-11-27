புதுக்கோட்டையில் தமிழ்ச் செம்மல் விருதாளா்களுக்குப் பாராட்டு விழா
புதுக்கோட்டையைச் சோ்ந்த தமிழ்ச்செம்மல் விருதாளா்கள், திருக்கு முற்றோதல் மாணவா்கள் மற்றும் திருக்கு திருப்பணிகள் திட்டச் சான்றோா்களுக்குப் பாராட்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
புதுக்கோட்டை தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில், பாராட்டப்பட்ட தமிழ்ச் செம்மல் விருது பெற்ற சி. சேதுராமன், சி. துரைமாணிக்கம் ஆகியோருடன், (இடமிருந்து) எழுத்தாளா் நா. முத்துநிலவன், வாசகா் பேரவைச் செயலா் சா. விஸ்வநாதன், மெ. செயம்கொண்டான், கவிஞா் தங்கம்மூா்த்தி, ஆகியோா்.
புதுக்கோட்டையைச் சோ்ந்த தமிழ்ச்செம்மல் விருதாளா்கள், திருக்கு முற்றோதல் மாணவா்கள் மற்றும் திருக்கு திருப்பணிகள் திட்டச் சான்றோா்களுக்குப் பாராட்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
புதுக்கோட்டைத் தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு, தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் கவிஞா் தங்கம் மூா்த்தி தலைமை வகித்தாா்.
தமிழக அரசின் தமிழ்ச்செம்மல் விருது பெற்ற சி. துரைமாணிக்கம், சி. சேதுராமன், திருக்கு திருப்பணித் திட்டச் சான்றோா்கள் மு. ராமுக்கண்ணு, கு.ம. திருப்பதி, அ. கருப்பையா, க. ராமையா, வி. பாா்த்தசாரதி, கி. ராணி, அ. தா்மசேகா், நா. விஜயலட்சுமி, அழகுநிலவன், இரா. ஜெயலட்சுமி, நெ.இரா. சந்திரன் மற்றும் குறளாசிரியா் விருது பெற்ற ப. இங்கா்சால் ஆகியோா் விழாவில் பாராட்டப்பட்டனா்.
மேலும் திருக்கு முற்றோதல் செய்து பரிசு பெற்ற மாணவா்கள் வெ. சதீஷ்குமாா், ந. ஜசிம்கான், ந. ஜசில்கான் ஆகியோா், தமிழ்ச் சங்கத்தின் சாா்பில் தலா ரூ. 10 ஆயிரம் ரொக்கப் பரிசு வழங்கிப் பாராட்டப்பட்டனா்.
விழாவில், காரைக்குடி வள்ளுவா் பேரவை நிறுவனா்- தலைவா் மெ. செயம்கொண்டான் பேசியது
பக்தி இலக்கிய நூல்களுக்கு மட்டுமே ’திரு’ என முன்னொட்டுடன் பெயா் வைக்கப்பட்ட காலத்தில் அறநூல் ஒன்றுக்கு ’திரு’ என்ற முன்னொட்டுடன் பெயரிடப்பட்ட ஒரே நூல் ’திருக்கு’. ஒவ்வொரு நாளும் திருக்குறளைப் படிக்கும் போது புத்துணா்ச்சி கிடைக்கும் என்றாா் அவா்.
கவிராசன் இலக்கியக் கழகத்தின் தலைவா் கவி. முருகபாரதி பாராட்டிப் பேசினாா். துணைச் செயலா் சு. பீா்முகமது இணைப்புரை வழங்கினாா்.முன்னதாக தமிழ்ச் சங்கச் செயலா் மகா சுந்தா் வரவேற்றாா். நிறைவாக பொருளாளா் மு. கருப்பையா நன்றி கூறினாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.