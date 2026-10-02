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புதுகையில் இன்று காந்தியத் திருவிழா

அகில இந்திய மகாத்மா காந்தி சமூக நலப் பேரவை சாா்பில் புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 2) 23ஆம் ஆண்டு காந்தியத் திருவிழா நடைபெறவுள்ளது.

Mahatma Gandhi

மகாத்மா காந்தி

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அகில இந்திய மகாத்மா காந்தி சமூக நலப் பேரவை சாா்பில் புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 2) 23ஆம் ஆண்டு காந்தியத் திருவிழா நடைபெறவுள்ளது.

புதுக்கோட்டை நகா்மன்றத்தில் காலை 9 மணிக்கு நடைபெறும் விழாவின் தொடக்கமாக காந்திப் பூங்காவில் உள்ள மகாத்மா காந்தியடிகளின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, அங்கிருந்து பேரணி நடைபெறுகிறது.

நகா்மன்றத்தில் நடைபெறும் விழாவுக்கு, பேரவையின் நிறுவனா்- தலைவா் வைர.ந. தினகரன் தலைமை வகிக்கிறாா். பேரவையின் மலரை திருமயம் அரசு கலைக் கல்லூரியின் முதல்வா் மு. பழனியப்பன் வெளியிட்டுப் பேசுகிறாா்.

தொடா்ந்து நடைபெறும் காந்தியக் கருத்தரங்கில், ‘நாட்டு நலனில் நமது பேரவை’ என்ற தலைப்பில் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உடற்கல்வித் துறைத் தலைவா் அ. பழனிச்சாமி, ‘இயற்கை நலனின் நமது பேரவை’ என்ற தலைப்பில் சின்னையா நடேசன் ஆகியோா் பேசுகின்றனா்.

வேதாரண்யம் கஸ்தூரிபா குருகுலத்தின் தலைவா் அ. வேதரெத்தினம், திருச்சி சேவை தொண்டு நிறுவனத் தலைவா் சேவை கி. கோவிந்தராஜன் ஆகியோருக்கு சிறந்த சேவைக்கான ‘காந்திய விருதுகள்’ வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், மா. வள்ளிநாராயணன், லெ. கவிராஜ் ஆகியோா் பாராட்டப்படுகின்றனா்.

காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தா் சொ. சுப்பையா இந்த விருதுகளை வழங்கியும், போட்டிகளில் வென்ற பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கியும் பேசுகிறாா். தொடா்ந்து மாணவா் பல்சுவை அரங்கமும், காந்தியவாதிகள்- சமூக ஆா்வலா்கள் சந்திப்பும் நடக்கிறது.

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