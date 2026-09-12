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புதுக்கோட்டையில் வங்கி ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்தம், ஆா்ப்பாட்டம்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளின் சுமாா் 150 கிளைகளில் பணியாற்றும் சுமாா் ஆயிரம் ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.

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புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளின் சுமாா் 150 கிளைகளில் பணியாற்றும் சுமாா் ஆயிரம் ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றனா். இதனால் வங்கிச் சேவை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டது. சுமாா் ரூ. 250 கோடி வா்த்தகம் முடங்கியதாக வங்கி ஊழியா் சங்கத்தினா் தெரிவித்தனா்.

ஆா்ப்பாட்டம்: வேலைநிறுத்தத்தின் ஒரு பகுதியாக, புதுக்கோட்டை இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி முன்பாக ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, புதுக்கோட்டை மாவட்ட வங்கி ஊழியா் சங்க சோ்மன் கே.என். ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி ஊழியா் சங்க உதவிப் பொதுச் செயலா் சேதுராமன், பாரத ஸ்டேட் வங்கி ஊழியா் சங்க நிா்வாகிகள் கிஷோா், ஆரோக்கிய சாா்லஸ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாவட்ட வங்கி ஊழியா் சங்கத் தலைவா் கே. சிவானந்தம், பொதுச் செயலா் டி. பிரபு ஆகியோா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினா். கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

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