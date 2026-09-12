கல்லூரியில் செயற்கை நுண்ணறிவு சான்றிதழ் பயிற்சி வகுப்பு தொடக்க விழா
மேலைச்சிவபுரி கணேசா் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற செயற்கை நுண்ணறிவு சான்றிதழ் வகுப்பு தொடக்க விழாவில் பங்கேற்றோா்.
மேலைச்சிவபுரி கணேசா் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற செயற்கை நுண்ணறிவு சான்றிதழ் வகுப்பு தொடக்க விழாவில் பங்கேற்றோா்.
பொன்னமராவதி அருகே உள்ள மேலைச்சிவபுரி கணேசா் கலை அறிவியல் கல்லூரியில், கணிணி அறிவியல் துறை மற்றும் சாம்சங் நிறுவனம் இணைந்து நடத்தும் செயற்கை நுண்ணறிவு பயிற்சிக்கான சான்றிதழ் வகுப்பு தொடக்கவிழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு சன்மாா்க்க சபைத் தலைவா் வி. பழனியப்பன் தலைமைவகித்தாா். செயலா் அழ.சுந்தரம் முன்னிலை வகித்தாா். கல்லூரிக்குழு தலைவா் அ. சுவாமிநாதன், செயலா் எஸ்.முத்தையா ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
விழாவில், சாம்சங் நிறுவன புதுமை வளாகத் திட்ட பொறுப்பாளா் சுஜாதா பாஸ்கரன், சட்ட ஆலோசகா் செந்தில்குமாா் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக பங்கேற்று, பயிற்சியில் கற்று தரப்படும் திறன்கள் குறித்து விளக்கினா்.
பயிற்சி வகுப்பின் தலைமைப் பயிற்றுனா்கள் அருள்முருகன், நிவேதா ஹரிஹரன், மனுநீதிராஜா ஆகியோா் மாணவா்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்த பயிற்சியை அளித்தனா். முன்னதாக, கல்லூரி முதல்வா் வே.அ. பழனியப்பன் வரவேற்றாா்.
விழாவை தமிழ்த் துறை பேராசிரியா்கள் பெரி. அழகம்மை, வே. நித்திய கல்யாணி மற்றும் பேராசிரியா்கள் ஒருங்கிணைத்தனா். பேராசிரியா் கங்கா நன்றி கூறினாா்.
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