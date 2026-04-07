தஞ்சாவூர்

திமுக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை: ஜி.கே. வாசன்

கடந்த 5 ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்த திமுக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என்றாா் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் ஜி.கே. வாசன்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம் திருவையாறில் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரம் செய்து பேசிய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் ஜி.கே. வாசன்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 6:44 pm

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறு தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிடும் அமமுக வேட்பாளா் வேலு. காா்த்திகேயனை ஆதரித்து தேரடியில் பிரசாரம் செய்த அவா் மேலும் பேசியது:

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் தேவை. ஏழை, நடுத்தர மக்களை ஏமாற்றி துரோகம் செய்த அரசு திமுக அரசு என்பதே அதற்குக் காரணம். கடந்த 5 ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்த திமுக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை. இதனால், ஏமாற்றிய அரசுக்கு மக்கள் தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டுமானால், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு தமிழகத்தில் மீண்டும் மலர வேண்டும்.

நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசும் தமிழக அரசும் ஒத்தக் கருத்துடன் செயல்பட வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் தமிழகம் வரும் ஆண்டுகளில் சிறந்து வளரும் என்பதிலே மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது.

கடந்த 5 ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் பால் விலை, மின் கட்டணம், குடிநீா் கட்டணம், பத்திரப் பதிவு உயா்வு, குப்பைக்கு கூட வரி என அனைத்தும் உயா்ந்துள்ளன.

கரோனா காலத்தில் அரசுக்கு வரி வருமானம் இல்லாத நிலையிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு மருத்துவா்களையும், செவிலியா்களையும் பணியமா்த்தினாா். அரசு ஊழியா்களுக்கு மாத ஊதியத்தை முழுமையாக வழங்கினாா். கடினமான காலத்தில் ஏழைகளுக்கு உதவுவதற்காக அம்மா உணவகத்தில் 3 வேளையும் இலவச உணவு கொடுத்தாா். ரேஷன் பொருள்களையும் இலவசமாக கொடுத்து, கரோனா காலத்தில்கூட பொங்கலுக்கு ரூ. 2 ஆயிரத்து 500 வழங்கினாா். இதற்கு நோ்மாறாக திமுக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல், மக்களை வஞ்சிக்கும் வகையில் வரிச் சுமையை ஏற்றியது என்பதை வாக்காளா்கள் மறந்து விடக்கூடாது.

எனவே, இத்தொகுதியில் வாக்காளா்கள் குக்கா் சின்னத்தில் வாக்களித்து திமுக அரசை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றாா் வாசன்.

தொடர்புடையது

பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லாத மாநிலம் தமிழகம்! - ஜி.கே. வாசன் பேச்சு

பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லாத மாநிலம் தமிழகம்! - ஜி.கே. வாசன் பேச்சு

தோ்தல் வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு நிறைவேற்றவில்லை: பி.ஆா்.செந்தில்நாதன்!

தோ்தல் வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு நிறைவேற்றவில்லை: பி.ஆா்.செந்தில்நாதன்!

தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுவது ஏன்? ஜி.கே. வாசன் விளக்கம்!

தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுவது ஏன்? ஜி.கே. வாசன் விளக்கம்!

தமாக வேட்பாளர்கள் யார்யார்? ஜி.கே. வாசன் அறிவிப்பு!

தமாக வேட்பாளர்கள் யார்யார்? ஜி.கே. வாசன் அறிவிப்பு!

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
