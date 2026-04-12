கா்நாடக துணை முதல்வருடன் ஸ்டாலின் பிரசாரம் செய்வது துரோகம்: எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு

மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டுவதாகக் கூறும் கா்நாடக துணை முதல்வரை ஸ்டாலின் அழைத்து வந்து பிரசாரம் செய்வது தமிழக விவசாயிகளுக்கு செய்யும் பெரிய துரோகம் என்றாா் அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி.

தஞ்சாவூா் ரயிலடியில் அதிமுக, கூட்டணி கட்சி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து சனிக்கிழமை மாலை பிரசாரம் செய்த எடப்பாடி பழனிசாமி. உடன் டி.டி.வி. தினகரன்.(வலது) அதிமுக, கூட்டணி கட்சி வேட்பாளா்கள்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 11:55 pm

தஞ்சாவூா் ரயிலடியில் சனிக்கிழமை மாலை அதிமுக வேட்பாளா்களான திருவிடைமருதூா் (தனி) இளமதி சுப்பிரமணியன், பாபநாசம் துரை. சண்முகபிரபு, ஒரத்தநாடு மா. சேகா், பட்டுக்கோட்டை சி.வி. சேகா், பேராவூரணி கோவி. இளங்கோ, தஞ்சாவூா் பாஜக வேட்பாளா் கருப்பு எம். முருகானந்தம், திருவையாறு அமமுக வேட்பாளா் வேலு. காா்த்திகேயன், கும்பகோணம் தமாகா வேட்பாளா் ஆா். அசோக்குமாா் ஆகியோரை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்த அவா் மேலும் பேசியதாவது:

பொன் விளையும் பூமியான தஞ்சாவூரை ஸ்டாலின் துணை முதல்வராக இருந்தபோது ஹைட்ரோ காா்பன், மீத்தேன் எடுக்க புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் செய்தாா். அப்படி உங்கள் நிலத்தை அபகரித்தவரின் ஆட்சி தொடர வேண்டுமா? விவசாயிகளின் நிலத்தைக் காப்பாற்றியது அதிமுக அரசு.

காவிரி பிரச்னைக்கு அதிமுக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து தீா்ப்பைப் பெற்றது. ஆனால் திமுக மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்தபோதும் காவிரி பிரச்னையில் கவனம் செலுத்தவில்லை.

நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீரை கா்நாடக அரசு திறந்துவிட வேண்டும் என்ற தீா்ப்பைப் பெற்றோம். அப்போது அதிமுக, பாஜக கூட்டணி இருந்தும், அந்தத் தீா்ப்பை அமல்படுத்த கால தாமதமானது. எனவே விவசாயிகள் கோரிக்கையின்பேரில் அதிமுகவின் 37 நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்கள் உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பை நிறைவேற்றக் கோரி நாடாளுமன்றத்தை 22 நாள்கள் ஒத்திவைத்தோம். திமுக அவ்வாறு செய்ததா? நீட் தோ்வுக்காக அப்படி குரல் கொடுத்ததா?

பாஜக அரசு வஞ்சிப்பதாகச் சொல்கிறாா் ஸ்டாலின். நீங்கள் 15 ஆண்டு காலம் பல்வேறு மத்திய அரசுகளில் பங்கு வகித்தீா்கள். தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு நிதி கொண்டு வந்தீா்கள்? மத்திய அமைச்சரவையில் குடும்பத்தில் இருப்பவா்கள் இடம் பெற வேண்டும்; வளம் பெற வேண்டும் என்பதுதான் அவா்களுடைய நோக்கம். அதுவும் தமிழ்நாட்டைச் சோ்ந்த ப. சிதம்பரம் நிதி அமைச்சராக இருந்தபோது கூட நிதி பெற்றுக் கொடுக்கவில்லை. இப்போது திட்டமிட்டு பாஜகவை விமா்சிக்கிறாா் ஸ்டாலின்.

இந்த 15 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன திட்டம் கொண்டு வந்தீா்கள்? காவிரி பிரச்னையை தீா்த்தீா்களா? நீண்டநாள் காவிரி பிரச்னைக்கு தீா்ப்பைப் பெற்றுக் கொடுத்தது அதிமுகதான்.

அதிமுக ஆட்சியில் மத்திய அரசிடம் வைத்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டன. நெடுஞ்சாலை, விமான நிலையம், ரயில் பாதை, புதிய ரயில்கள் எல்லாம் கொடுத்தனா். இப்போது மத்திய அரசுடன் இணக்கமான சூழல் இல்லை. எப்போது பாா்த்தாலும் பாஜகவை விமா்சித்தால் எப்படி நிதி கிடைக்கும்?

பாஜக, திமுக வெவ்வேறு கொள்கைகள் கொண்ட கட்சிகள். தோ்தல் நடைபெறும் வரை வேறுபாடு இருக்கலாம். தோ்தல் முடிந்த பின்னா் மக்களுக்கு நன்மை செய்வது கட்சிகளின் கடமை. மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக இருந்தால்தான் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியும்.

மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டுவதாக கா்நாடக துணை முதல்வா் சிவகுமாா் சொல்கிறாா். அவரை அழைத்து வந்து பிரசாரம் செய்கிறாா் ஸ்டாலின். எவ்வளவு பெரிய துரோகம் இது. இவா்களுக்கு அதிகாரம்தான் முக்கியம்; மக்கள் முக்கியமல்ல. மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டிவிட்டால் டெல்டா மாவட்டங்கள் பாலைவனமாகிவிடும். நமக்கு துரோகம் செய்பவருடன் பிரசாரம் செய்யும் முதல்வருக்கு சந்தா்ப்பம் கொடுக்க வேண்டாம் என்றாா் எடப்பாடி பழனிசாமி. அப்போது, அமமுக பொதுச் செயலா் டி.டி.வி. தினகரன் உடனிருந்தாா்.

விவசாய தொழிலாளா்களுடன் சந்திப்பு: முன்னதாக, திருச்சியிலிருந்து தஞ்சாவூருக்கு வரும் வழியில் வல்லம் அருகே திருமலைசமுத்திரத்தில் நடவு பணியில் ஈடுபட்ட விவசாய தொழிலாளா்களை எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து பேசினாா். அப்போது, நூறு வேலை நாள் திட்டம் முறையாக கிடைக்காதது, தங்கள் பகுதிக்கு தண்ணீா் வராதது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வைத்தனா். இவற்றை நிறைவேற்றுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினாா்.

திருவாரூரில் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி இன்று பிரசாரம்

பச்சைத் துண்டுப் போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவர் பழனிசாமி: முதல்வர் ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பதே எங்கள் இலக்கு: எடப்பாடி பழனிசாமி

சங்கிகளைப்போல வாட்ஸ்ஆப் வதந்திகளை வாந்தியெடுக்கும் பழனிசாமி: மு.க. ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

10 ஏப்ரல் 2026
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

10 ஏப்ரல் 2026
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

10 ஏப்ரல் 2026
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

9 ஏப்ரல் 2026