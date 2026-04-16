தென் மாநிலங்களைப் பாதிக்கும் மக்களவைத் தொகுதி மறுசீரமைப்பை காங்கிரஸ் ஒருபோதும் நிறைவேற்ற விடாது என்றாா் அக்கட்சியின் ஊடகம் மற்றும் செய்தி தொடா்புத் துறைத் தலைவரும், பொருளாதார நிபுணருமான ஆனந்த் சீனிவாசன்.
தஞ்சாவூரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற காங்கிரஸ் தோ்தல் அறிக்கை விளக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தது:
தென் மாநிலங்களான தமிழகம், ஆந்திரம், தெலங்கானா, கா்நாடகம், கேரளம் ஆகியவற்றின் அரசியல் அதிகாரத்தை வஞ்சிப்பதைப் போன்று தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்யப்படுகிறது. இதை எடப்பாடி பழனிசாமியும், அண்ணாமலையும் வரவேற்பதைத் தமிழக மக்கள் மன்னிக்கமாட்டாா்கள். இதன்மூலம் தமிழ்நாட்டையும் சோ்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி தில்லிக்கு அடமானம் வைக்கப்போகிறாா் என்பது தெரிகிறது.
இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றினால், தென் மாநிலங்களின் ஆதரவு இல்லாமலே, இந்தி மாநிலங்களைச் சோ்ந்த எம்.பி.க்களை வைத்து ஆட்சியைப் பிடிக்க பாஜக நினைப்பதை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்துவோம்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்யும்போது ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் பொதுமக்களிடம் கருத்துக்கேட்புக் கூட்டம் நடத்தி மேற்கொள்வதுதான் வழக்கம். ஆனால், பொதுமக்கள், எதிா்க்கட்சிகளிடம் கருத்து கேட்காமல் ஆளுங்கட்சியினரே செய்து, 2 நாள்களில் நிறைவேற்றப் பாா்க்கின்றனா். இதன் மூலம் உத்தரபிரதேசத்துக்கு 80 தொகுதிகளிலிருந்து 160 தொகுதிகளாக அதிகரிக்கும். தமிழ்நாடு, புதுச்சேரிக்கு சோ்த்து 40 தொகுதிகள் என்பது 60 ஆக மட்டுமே உயரும்.
எந்தவித கருத்துக்கேட்பும் இல்லாமல் 543 தொகுதிகளை 850 தொகுதிகளாக உயா்த்துவதை காங்கிரஸ் ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ளாது; நிறைவேற்ற விடமாட்டோம். எனவே, இந்தத் தோ்தலில் தமிழ்நாட்டையும், தென்னிந்தியாவையும் காப்பாற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றாா் ஆனந்த் சீனிவாசன்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மாநகர மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் எம். மகேந்திரன், முன்னாள் தலைவா் பி.ஜி. ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பை தமிழா்கள் ஒன்றுதிரண்டு எதிா்க்க வேண்டும்: கனிமொழி எம்.பி.
‘உங்கள் பிராா்த்தனையே மருந்து; விரைவில் வருவேன்’ மருத்துவமனையில் இருந்து வானதி சீனிவாசன் உருக்கமான விடியோ
தொகுதி அலசல் - அம்பாசமுத்திரம்! முழு நம்பிக்கையில் காங்கிரஸ்!
கோவை வடக்குத் தொகுதி பாஜக வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம்! அண்ணாமலை பங்கேற்காததால் ஏமாற்றம்!
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
ராத்து ராசன் பாடல்!
