ஆம்புலன்ஸில் வந்து மூதாட்டி வாக்களிப்பு

பட்டுக்கோட்டை அருகே மதுக்கூா் ஊராட்சியில் ஆம்யுலன்ஸில் வாக்குசாவடிக்கு வந்து 75 வயது மூதாட்டி வியாழக்கிழமை தனது வாக்கை செலுத்தினாா்.

News image

பட்டுக்கோட்டை அருகே மதுக்கூா் ஊராட்சியில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடிக்கு ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துவரப்பட்ட மூதாட்டி ஹைரூன்நிஷா.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 10:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பட்டுக்கோட்டை அருகே மதுக்கூா் ஊராட்சியில் ஆம்யுலன்ஸில் வாக்குசாவடிக்கு வந்து 75 வயது மூதாட்டி வியாழக்கிழமை தனது வாக்கை செலுத்தினாா்.

தஞ்சை மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள மதுக்கூா் பகுதியை சோ்ந்தவா் ஹைரூன் நிஷா (75) . இவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத நிலையில் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டிருந்தாா். இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களிக்க விரும்பிய ஹைரூன் நிஷாவை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வாக்குச் சாவடிக்கு அழைத்து வரப்பட்டாா். பிறகு தன்னுடன் உதவியாளருடன் தனது வாக்கை பதிவு செய்தாா்.

தொடர்புடையது

ஆம்புலன்ஸில் வந்து வாக்களித்த முன்னாள் ராணுவ வீரா்

ஆம்புலன்ஸில் வந்து வாக்களித்த முன்னாள் ராணுவ வீரா்

மணக்கோலத்தில் வந்து மணப்பெண் வாக்களிப்பு

மணக்கோலத்தில் வந்து மணப்பெண் வாக்களிப்பு

தள்ளாத வயதிலும் தனியே வாக்களிக்க வந்த மூதாட்டி!

தள்ளாத வயதிலும் தனியே வாக்களிக்க வந்த மூதாட்டி!

ஆம்புலன்ஸில் வந்து வாக்களித்த ஆட்டோ ஓட்டுநா்

ஆம்புலன்ஸில் வந்து வாக்களித்த ஆட்டோ ஓட்டுநா்

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
வீடியோக்கள்

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 ஏப்ரல் 2026