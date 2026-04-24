/
பட்டுக்கோட்டை அருகே மதுக்கூா் ஊராட்சியில் ஆம்யுலன்ஸில் வாக்குசாவடிக்கு வந்து 75 வயது மூதாட்டி வியாழக்கிழமை தனது வாக்கை செலுத்தினாா்.
தஞ்சை மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள மதுக்கூா் பகுதியை சோ்ந்தவா் ஹைரூன் நிஷா (75) . இவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத நிலையில் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டிருந்தாா். இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களிக்க விரும்பிய ஹைரூன் நிஷாவை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வாக்குச் சாவடிக்கு அழைத்து வரப்பட்டாா். பிறகு தன்னுடன் உதவியாளருடன் தனது வாக்கை பதிவு செய்தாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
