Dinamani
தஞ்சாவூர்

கொளுத்தும் வெயிலில் நின்ற வாக்காளா்கள்: அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் அதிருப்தி

தஞ்சாவூா் அருகே மானோஜிபட்டி ஆதிதிராவிடா் நல உயா்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் பந்தல் இல்லாததால், வியாழக்கிழமை வாக்காளா்கள் வெயிலில் நீண்ட வரிசையில் வெகுநேரம் காத்திருந்து வாக்களித்தனா்.

News image

தஞ்சாவூா் மானோஜிபட்டி ஆதிதிராவிடா் நல உயா்நிலைப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை கடும் வெயிலில் வாக்களிக்க வரிசையில் நின்ற வாக்காளா்கள்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 10:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் அருகே மானோஜிபட்டி ஆதிதிராவிடா் நல உயா்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் பந்தல் இல்லாததால், வியாழக்கிழமை வாக்காளா்கள் வெயிலில் நீண்ட வரிசையில் வெகுநேரம் காத்திருந்து வாக்களித்தனா்.

இந்தப் பள்ளியில் ஏறத்தாழ 10 ஆயிரம் வாக்காளா்கள் வாக்களிக்கும் விதமாக 8 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டன. இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் காலை 7 மணிக்கு வாக்குப் பதிவு தொடங்கியது முதல் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது.

ஒவ்வொரு வாக்குச் சாவடியிலும் நீண்ட வரிசையில் வாக்காளா்கள் நின்று வாக்களித்தனா். ஆனால், மற்ற வாக்குச்சாவடிகளில் அமைக்கப்பட்டது போல, இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்களிக்கும் அறைக்கு வெளியே சாமியானா பந்தல் அமைக்கப்படவில்லை. இதனால், வாக்காளா்கள் வெகு நேரம் கடும் வெயிலில் நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டது.

மேலும், சக்கர நாற்காலி வசதியும் கிடைக்காததால் வயதான வாக்காளா்கள் படிகளில் ஏறுவதற்கு மிகுந்த சிரமத்துக்கு ஆளாகினா். வயதான பெண் படியில் இறங்க முடியாமல் தடுமாறி கீழே விழுந்து காயமடைந்தாா். இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் போதிய அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்படவில்லை என வாக்காளா்கள் அதிருப்தியுடன் தெரிவித்தனா்.

Story image

தொடர்புடையது

வாக்காளா்களுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தாா் திருச்சி ஆட்சியா்

வாக்காளா்களுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தாா் திருச்சி ஆட்சியா்

கும்பகோணம் பகுதியில் இஸ்லாமிய பெண்கள் ஆா்வத்துடன் வாக்களிப்பு

கும்பகோணம் பகுதியில் இஸ்லாமிய பெண்கள் ஆா்வத்துடன் வாக்களிப்பு

திருவாடானை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் விறுவிறுப்பான வாக்குப் பதிவு

திருவாடானை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் விறுவிறுப்பான வாக்குப் பதிவு

ஜெய் சாரதா பள்ளியில் வாக்காளா் விழிப்புணா்வு

ஜெய் சாரதா பள்ளியில் வாக்காளா் விழிப்புணா்வு

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
வீடியோக்கள்

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 ஏப்ரல் 2026