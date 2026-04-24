தஞ்சாவூா் அருகேயுள்ள வாக்குச்சாவடியில் வியாழக்கிழமை ஏற்பட்ட தகராறில் பாபநாசம் தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் தாக்கப்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பாபநாசம் தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அனிஸ் பாத்திமா (25) ஒவ்வொரு வாக்குச் சாவடியிலும் வாக்குப் பதிவை பாா்வையிடுவதற்காக வியாழக்கிழமை சென்றாா். இவா் மாலையில் தஞ்சாவூா் அருகே அம்மாபேட்டை பகுதி உக்கடை கிராமத்திலுள்ள பள்ளியில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குச் சாவடிக்கு சென்றபோது, இவருக்கும், திமுகவினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இதில், அனிஸ் பாத்திமா தாக்கப்பட்டு, கீழே தள்ளிவிடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. கா்ப்பிணியாக உள்ள அனிஸ் பாத்திமா மயக்கமடைந்ததால், 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தஞ்சாவூா் அரசு ராசா மிராசுதாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இது குறித்து அனிஸ் பாத்திமாவின் கணவா் ஷேக் அம்சத் அலி செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தது:
உக்கடை கிராமத்திலுள்ள வாக்குச்சாவடியில் திமுகவின் கூட்டணி கட்சியான இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி சின்னமான ஏணி சின்னம் பொறித்த பேட்ஜ் அணிந்து கொண்டு சிலா் அமா்ந்திருந்தனா். அப்போது அங்கிருந்த காவலா்களிடம் எங்களை மட்டும் துண்டு அணிந்து வரக்கூடாது எனக் கூறினீா்கள்; நாங்களும் கழற்றி வைத்துவிட்டு வந்தோம். ஆனால், இங்குள்ள திமுகவினா் பேட்ஜ் அணிந்துள்ளனா் எனக் கேட்ட போது, திமுகவினா் எங்களைத் தரக்குறைவாக பேசினா். அப்போது, காவல் துறையினா் தலையிட்டு, புகாா் கொடுப்பதாக இருந்தால் மனு எழுதி கொடுங்கள் எனக் கூறினா்.
நாங்கள் புகாா் மனுவை எழுத முயன்றபோது, அங்கிருந்த திமுகவினா் ஏராளமானோா் திரண்டு வந்து அனிஸ் பாத்திமாவை கீழே தள்ளிவிட்டு, தாக்கினா். இதனால் மயக்கமடைந்த தஞ்சாவூா் அரசு ராசா மிராசுதாா் மருத்துவமனையில் சோ்த்துள்ளோம். ஸ்கேன் செய்த பின்னா்தான் உடல் நலம் குறித்து தெரியவரும். இதுகுறித்து காவல் துறையில் புகாா் அளித்துள்ளோம் என்றாா் அவா்.
