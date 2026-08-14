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தஞ்சாவூர்

கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் மழையில் நனைந்து முளைக்கும் நெல் மணிகள்

திருவிடைமருதூா் பகுதிகளில் உள்ள நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் பாதுகாப்பான கிடங்கு வசதி இல்லாததால், ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் அடைந்தும், மழையில் நனைந்தும் முளைத்து வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

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திருவிடைமருதூா் பகுதிகளில் உள்ள நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் பாதுகாப்பான கிடங்கு வசதி இல்லாததால், மழையில் நனையும் ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள்

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 2:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவிடைமருதூா் பகுதிகளில் உள்ள நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் பாதுகாப்பான கிடங்கு வசதி இல்லாததால், ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் அடைந்தும், மழையில் நனைந்தும் முளைத்து வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவிடைமருதூா் தாலுகா பகுதியில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகள் இயக்கம் செய்யப்படாமல் தேக்கம் அடைந்துள்ளது. இந்த நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி வைக்க நிரந்தர கொட்டகை இல்லை. திறந்தவெளியில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால், ஒவ்வொரு கொள்முதல் நிலையத்திலும் சுமாா் 15 ஆயிரம் முதல் 18 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் அடைந்துள்ளன. இந்நிலையில் தற்போது பெய்யும் மழையால் நெல் மூட்டைகள் நனைந்து நெல்மணிகள் முளைக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, நெல் மூட்டைகளை உடனடியாக அரைவை ஆலைகளுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

முளைக்கும் நெல்மணிகள்

முளைக்கும் நெல்மணிகள்

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