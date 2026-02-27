Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
தஞ்சாவூர்

குடந்தையில் இருந்து சேலம் சென்றது : 51 அடி உயர, 65 டன் ஐம்பொன் சிலை

கும்பகோணத்திலிருந்து சேலத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை கொண்டு செல்லப்பட்ட 51 அடி உயர ஆதிபராசக்தி அம்மன் சிலை.

News image
கும்பகோணத்திலிருந்து சேலத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை கொண்டு செல்லப்பட்ட 51 அடி உயர ஆதிபராசக்தி அம்மன் சிலை.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:10 pm

Syndication

கும்பகோணத்தில் 51 அடி உயரம், 65 டன் எடை கொண்ட ஐம்பொன்னால் செய்யப்பட்ட ஆதிபராசக்தி அம்மன் சிலை சேலத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை கொண்டு செல்லப்பட்டது.

சேலம் மாவட்டம், பனைமரத்துப்பட்டி ஆதிபராசக்தி கோயிலுக்கு 51 அடி உயரத்தில் 65 டன் எடையில் ஐம்பொன்னாலான ஆதிபராசக்தி அம்மன் சிலையை வடிவமைக்கும் பணியில் கும்பகோணம் கருப்பூா் பகுதி சிற்பி கோபி தலைமையில் 25 போ் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டனா். ஐம்பொன்னை உருக்கி, ஒரே வாா்ப்பாக சிலை உருவாக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து இந்தச் சிலையை 26 சக்கரங்கள் கொண்ட கனரக லாரியில் கிரேன்கள் மூலம் வெள்ளிக்கிழமை தூக்கிவைத்து அனுப்பினா். முன்னதாக அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்தனா். இந்தச் சிலையின் மதிப்பு ரூ. 10 கோடி எனக் கூறப்படுகிறது.

டிரெண்டிங்

60 அடி உயர சிவன் சிலைக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள்!

60 அடி உயர சிவன் சிலைக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள்!

குடந்தையில் இருந்து சேலம் சென்ற 2 ஆயிரம் டன் நெல் மூட்டைகள்

குடந்தையில் இருந்து சேலம் சென்ற 2 ஆயிரம் டன் நெல் மூட்டைகள்

36 அடி உயர முருகா் சிலைக்கு கும்பாபிஷேகம்

36 அடி உயர முருகா் சிலைக்கு கும்பாபிஷேகம்

உத்தரமேரூா் அருகே அம்மன் சிலை கண்டெடுப்பு

உத்தரமேரூா் அருகே அம்மன் சிலை கண்டெடுப்பு

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு