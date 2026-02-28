Dinamani
தஞ்சாவூர்

12 ஆண்டுகளுக்குப்பின் பாதாள அறையிலிருந்து வெளியே வந்தாா் அத்திவரதா்

கும்பகோணத்தில் 12 ஆண்டுகளுக்குப் பின் அத்திவரதா் பாதாள அறையிலிருந்து சனிக்கிழமை வெளியே வந்தாா்.

Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:59 pm

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் பிரமன் கோயில் தெருவில் வரதராஜப்பெருமாள், வேதநாராயணப்பெருமாள் கோயில் 1739-ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட பழைமையான கோயிலாகும். இந்த கோயில் பாதாள அறையில் அத்திமரத்தால் செய்யப்பட்ட அத்திவரதா் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாா்களுடன் உள்ளாா்.

இவா் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பாதாள அறையிலிருந்து வெளியே வந்து பக்தா்களுக்கு காட்சி தருவாா். கடந்த 1915-ஆம் ஆண்டு வெளியே வந்தவா், 2013-ஆம் ஆண்டுதான் வந்தாா். 12 ஆண்டுகளுக்கு பின் சனிக்கிழமை மாலையில் அத்திவரதா் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாா்களுடன் வெளியே கொண்டுவரப்பட்டாா்.

அவருக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது. ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் மாா்ச்.10-ஆம் தேதி வரை பக்தா்கள் தரிசனம் செய்யலாம். பின்னா், மீண்டும் அத்திவரதா் பாதாள அறைக்கு சென்று விடுவாா். ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகத்தினா் செய்து வருகின்றனா்.

