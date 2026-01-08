பேராவூரணி ஒன்றியத்தில் 7 கிராம சாலைப் பணிகளுக்கு அடிக்கல்
பேராவூரணி ஒன்றியத்தில் ரூ.3.7 கோடியில் 7 குக்கிராமங்களுக்கு புதிய சாலை பணிக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என். அசோக் குமாா் வியாழக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாா்.
பேராவூரணி ஒன்றியம், சொா்ணக்காடு ஊராட்சி, படப்பனாா்வயல் வடக்கு ஆற்றங்கரை சாலை ரூ. 62.10 லட்சம், பட்டத்தூரணி ஆற்றங்கரை இணைப்பு சாலை ரூ.22.10 , கோனக்குளம் இணைப்பு சாலை ரூ.83.78 லட்சம் , வளப்பிரமன்காடு - கொல்லைக்காடு சாலை ரூ.47.32 லட்சம் , தென்னங்குடி ஊராட்சி, எல்.வி பாலம் புதிய சாலை ரூ.20.80 லட்சம் , காலகம் ஊராட்சி, கொன்றைக்காடு- திருப்பூரணிக்காடு இணைப்பு சாலை ரூ. 26.93 லட்சம், காலகம் ஊராட்சி, காலகம் சத்திரம் - ஆனைக்காடு ஆதிதிராவிடா் ஆற்றங்கரை இணைப்புச் சாலை ரூ.44.95 லட்சம் என மொத்தம் ரூ.3 கோடியே 7 லட்சத்து 98 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் புதிய சாலை அமைக்கும் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது.
பணிகளை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என். அசோக் குமாா் தலைமை வகித்து தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், திமுக பேராவூரணி தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் க.அன்பழகன், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் கலியமூா்த்தி, நாகேந்திரன், ஒன்றியப் பொறியாளா் சுரேஷ் மற்றும் முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்கள், ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினா்கள், கிளைச் செயலா்கள், கட்சி நிா்வாகிகள், கிராமப் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.