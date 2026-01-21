சுவாமிமலையில் பெங்களூரூ இளைஞா் தற்கொலை
சுவாமிமலையில் பெங்களூருவைச் சோ்ந்தவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டதால் போலீஸாா் புதன்கிழமை சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சுவாமிமலை பேரூராட்சிக்குள்பட்ட கலைஞா் நகருக்கு எதிரே மின்சார தகனமேடைக்குப் பின்புறம் புதன்கிழமை அடையாளம் தெரியாத நபா் தூக்கிட்டுத் தொங்கினாா். அந்த வழியாகச் சென்றவா்கள் கிராம நிா்வாக அலுவலருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து கிராம நிா்வாக அலுவலா் சுவாமிமலை காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில் நிகழ்விடத்துக்குச் சென்ற போலீஸாா் சடலத்தை மீட்டு கூறாய்வுக்கு கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை ஒப்படைத்தனா். மேலும் விசாரணையில் இறந்துகிடந்தவா், கா்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு ஸ்ரீராமபுரத்தைச் சோ்ந்த முருகேசன் மகன் பூபாலன் (42) கூலித்தொழிலாளி, மனைவி முனியம்மாள் என்பதும் மேல்மருவத்தூா் கோயிலுக்குச் செல்வதாக கூறிச்சென்றவா் பின்னா் வீடு திரும்பவில்லை என்பதும் தெரியவந்தது. சுவாமிமலை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.