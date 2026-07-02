கோயில் பூட்டை உடைத்து திருட முயற்சி

தஞ்சாவூா் அருகே கோயில் பூட்டை உடைத்து திருட முயன்ற மா்ம நபா்களைக் காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.
தஞ்சாவூா் அருகே வண்ணாரப்பேட்டை கிராமத்திலுள்ள மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் அம்மன் சந்நிதி இரும்புக் கதவு பூட்டு புதன்கிழமை காலை உடைக்கப்பட்டு, அம்மன் சிலையும் பெயா்க்கப்பட்டுக் கிடந்தது. தகவலறிந்த வல்லம் காவல் நிலையத்தினா் நிகழ்விடத்துக்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
இதில், செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு நகைகள், ரொக்கத்தைத் திருட வந்த நபா்கள் அவை கிடைக்காத நிலையில், அம்மன் சிலையைப் பெயா்த்து பீடத்துக்கு அடியில் தங்கத்தகடுகள், வெள்ளித்தகடுகள், விலை உயா்ந்த பொருள்கள் ஏதும் உள்ளதா என பாா்த்திருக்கலாம் என்றும், எதுவும் கிடைக்காததால் அம்மன் சிலையை அங்கேயே போட்டு சென்றிருக்கலாம் எனவும் காவல் துறையினா் சந்தேகிக்கின்றனா்.
இதுகுறித்து வல்லம் காவல் நிலையத்தினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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