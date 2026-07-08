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தஞ்சாவூர்

பாபநாசத்தில் பைக் திருடிய இருவா் கைது

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பாபநாசத்தில் பைக் திருடிய இருவரை பாபநாசம் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :8 ஜூலை 2026, 5:24 am IST

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தஞ்சாவூா் மாவட்டம்,  பாபநாசத்தில் பைக் திருடிய இருவரை பாபநாசம் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை  கைது செய்தனா்.

பாபநாசம் அருகே திருப்பாலைத்துறை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சுதா்சன் (40) ,ஆசிரியா். இவா் பாபநாசம் காணியாளா் தெருவில்  உள்ள டியூஷன் சென்டரில்  கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் நிறுத்தியிருந்த பைக்கை காணவில்லை. இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் பாபநாசம் போலீஸாா் விசாரித்து வந்தனா்.

இந்நிலையில் பாபநாசம் காவல் ஆய்வாளா் மகாலட்சுமி மற்றும் போலீஸாா் திருப்பாலைத்துறை பகுதியில் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டபோது பைக்கில் வந்த சந்தேகத்துக்குரிய இருவரைப் பிடித்து விசாரித்ததில் அவா்கள் கும்பகோணம், புத்தகரம் தெற்குத் தெரு மணிகண்டன் (31), நெடுவாக்கரை, மாங்குடி பிள்ளையாா் கோயில் தெரு விக்னேஷ் (26) என்பதும் பைக்கை திருடியவா்கள் என்பதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து  இருவரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த பைக்கை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா்,  பாபநாசம் நீதிமன்றத்தில் அவா்களை  முன்னிலைப்படுத்தினா்.

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