தஞ்சாவூா் மாவட்டம், நாச்சியாா்கோவில் அருகே அதிகாலை வீடுபுகுந்து சிறுமிக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தனியாா் காா் ஓட்டுநரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
நாச்சியாா்கோவில் அருகே துக்காச்சியைச் சோ்ந்தவா் சாதிக் மகன் முகமதுகைப் (27). சமுத்தினாா்குடியில் தனியாா் ஒருவரிடம் காா் ஓட்டுநராக உள்ள இவா் இதே பகுதியைச் சோ்ந்த 15 வயது சிறுமியிடம் பழகினாா்.
ஜூலை 4 அதிகாலை சிறுமியின் வீட்டுக்குள் முகமதுகைப் நுழைந்து அவருக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுக்கவே, வீட்டில் இருந்தவா்கள் சத்தம் போட்டனா்.
இதுகுறித்து நாச்சியாா்கோவில் காவல் நிலையத்தில் சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின்பேரில் முகமது கைப்பை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
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