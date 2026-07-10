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தஞ்சாவூர்

கோரிக்கை விடுத்த பெண்ணுக்கு வீடு ஒதுக்கீடு: அமைச்சா் ராஜ்குமாா் வழங்கினாா்

தஞ்சாவூரில் வீடு கேட்டு சமூக வலைதளம் மூலம் கோரிக்கை விடுத்த பெண்ணுக்கு வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் ப. ராஜ்குமாா் வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.

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தஞ்சாவூா் அருகே பிள்ளையாா்பட்டியில் பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் பௌசியா சிவகுமாருக்கு ஒதுக்கீட்டு ஆணையை வியாழக்கிழமை வழங்கிய வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் ப. ராஜ்குமாா்.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 3:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூரில் வீடு கேட்டு சமூக வலைதளம் மூலம் கோரிக்கை விடுத்த பெண்ணுக்கு வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் ப. ராஜ்குமாா் வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பாபநாசம் வட்டத்துக்கு உள்பட்ட உமையாள்புரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் பௌசியா சசிகுமாரும், அவரது மகனும் தங்களுக்கு வீடு வேண்டும் என தோ்தலுக்கு முன்பு சமூக வலைதளம் மூலம் தவெக தலைவா் ச. ஜோசப் விஜய்க்கு கோரிக்கை விடுத்தனா்.

இதை ஏற்று வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் ப. ராஜ்குமாா் தஞ்சாவூா் அருகே பிள்ளையாா்பட்டி ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட பிரதமரின் அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட அடுக்கு மாடிக் குடியிருப்பில் ஒரு வீட்டின் ஒதுக்கீட்டு ஆணையை பௌசியா சசிகுமாருக்கு வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.

அப்போது, மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி, தஞ்சாவூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் இரா. விஜய் சரவணன், தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய நிா்வாகப் பொறியாளா் சி. யோகேஸ்வரன், உதவி நிா்வாகப் பொறியாளா் வி. ரியோ ஜோன், இளநிலைப் பொறியாளா் வெ. அரிகோவிந்தன், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் நிா்வாகப் பொறியாளா் மு. பாா்த்திபன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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