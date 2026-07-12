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தஞ்சாவூர்

மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 75.78 அடி

மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் சனிக்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி 75.78 அடியாக இருந்தது.

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கோப்புப்படம்

Updated On :12 ஜூலை 2026, 3:21 am IST

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மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் சனிக்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி 75.78 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு விநாடிக்கு 111 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் வந்து கொண்டிருந்தது. அணையிலிருந்து விநாடிக்கு 1,500 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது. கல்லணையிலிருந்து தண்ணீா் திறக்கப்படவில்லை.

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