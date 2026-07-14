தஞ்சாவூா் அருகேயுள்ள வல்லத்தில் ரூ. 1.20 கோடியில் கட்டப்பட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையக் கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் காணொலி மூலம் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
வல்லத்தில் 2023 - 24 ஆம் ஆண்டு 15 ஆவது நிதிக் குழு மானியம், பொது சுகாதார மானியத் திட்டம், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத் துறை சாா்பில் மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ரூ. 1.20 கோடியில் கட்டப்பட்டது.
இதில் கருப்பை வாய் பரிசோதனை மையம், ஊசி போடும் அறை, மருத்துவ அலுவலா் அறை, உள் நோயாளிகள் ஆண்கள் பிரிவு, பெண்கள் பிரிவு, அவசரச் சிகிச்சை பகுதி, தொற்றா நோய் பிரிவு, ஸ்கேன் அறை, செவிலியா் அறை ஆகியவை உள்ளன. இதை சென்னையிலிருந்து காணொலி மூலம் தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
இதையொட்டி, வல்லம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி, மக்களவை உறுப்பினா் ச. முரசொலி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் இரா. விஜய் சரவணன், வல்லம் பேரூராட்சித் தலைவா் செல்வராணி கல்யாணசுந்தரம் ஆகியோா் குத்துவிளக்கேற்றி, நிலையத்தை பாா்வையிட்டனா்.
நிகழ்வில் மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் பி. கலைவாணி, வட்டார சுகாதார மருத்துவ அலுவலா் சுகப்பிரியா, வட்டார சுகாதார மேற்பாா்வையாளா் சிங்காரவேல், மருத்துவா்கள் அபிராமி, வெங்கடேஸ்வரன், கண் மருத்துவ உதவி அலுவலா்அண்ணாதுரை உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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