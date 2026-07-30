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தஞ்சாவூர்

ஓய்வு பெற்ற எஸ்.ஐ. வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகைகள் திருட்டு

தஞ்சாவூா் அருகே ஓய்வுபெற்ற காவல் உதவி ஆய்வாளா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, ஐந்தரை பவுன் தங்க நகைகளைத் திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களைக் காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :30 ஜூலை 2026, 3:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் அருகே ஓய்வுபெற்ற காவல் உதவி ஆய்வாளா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, ஐந்தரை பவுன் தங்க நகைகளைத் திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களைக் காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.

தஞ்சாவூா் அருகே மாரியம்மன் கோவில் தா்மாம்பாள் நகரைச் சோ்ந்தவா் சீ. மதியழகன் (61). ஓய்வுபெற்ற காவல் உதவி ஆய்வாளா். இவா் தனது மனைவி மாலதியுடன் ஜூலை 23-ஆம் தேதி வீட்டை பூட்டிவிட்டு சென்னையிலுள்ள மகள் வீட்டுக்குச் சென்றாா்.

இவா் மீண்டும் செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் வீட்டுக்கு திரும்பியபோது, முன்பக்கக் கதவில் இருந்த பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் இருந்த ஐந்தரை பவுன் தங்க நகைகள் திருட்டு போயிருப்பது தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து தாலுகா காவல் நிலையத்தினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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