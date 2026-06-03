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தஞ்சாவூர்

நாதன்கோவிலில் ராமானுஜருக்கு திருமஞ்சனம்

பம்பப்படையூா் நாதன்கோவில் ஜகந்நாதப்பெருமாள் கோயிலில் ராமானுஜ சுவாமிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது.

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ஜகந்நாதப்பெருமாள் கோயிலில் ராமானுஜருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற திருமஞ்சனம்.

Updated On :3 ஜூன் 2026, 4:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பம்பப்படையூா் நாதன்கோவில் ஜகந்நாதப்பெருமாள் கோயிலில் ராமானுஜ சுவாமிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே உள்ள பம்பப்படையூா் நாதன்கோவிலில் நந்திபுரத்து விண்ணகரம் என்றழைக்கபடும் செண்பகவல்லித்தாயாா் சமேத ஜகந்நாதப்பெருமாள் கோயில் உள்ளது.

இந்த கோயிலில் தற்போது நான்காம் நாளாக வைகாசி பிரம்மோத்ஸவ விழா நடைபெற்று வருகிறது. செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் மடத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் பொன்னடிக்கால் ஜீயா் சுவாமி மங்கள சாசனம், வானமாமலை மதுரகவி ராமானுஜ சுவாமி மங்கள சாசனத்துடன் உத்ஸவா் திருமடத்துக்கு எழுந்தருளினாா். அங்கு அவருக்கு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது. இரவில் கருட வாகனத்தில் தாயாருடன் பெருமாள் வீதியுலா சென்றாா். புதன்கிழமை பெருமாள் உள்பிரகார புறப்பாடும், மாலையில் அனுமந்த வாகனத்தில் வீதியுலாவும் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்பாடுகளை ஜகந்நாதப்பெருமாள் கைங்கா்ய சபாவினா் செய்து வருகின்றனா்.

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