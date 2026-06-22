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தஞ்சாவூர்

அதிராம்பட்டினத்தில் நானை மின் நிறுத்தம்

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மின் நிறுத்தம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 12:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பட்டுக்கோட்டை வட்டம், அதிராம்பட்டினம் பகுதியில் புதன்கிழமை (ஜூன்24) மின் விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் ஆா். ஜெய்சங்கா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:

அதிராம்பட்டினம் துணை மின்நிலையத்தில் புதன்கிழமை (ஜூன் 24) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற இருக்கிறது. இதனால் அதிராம்பட்டினம், கருங்குளம், ராஜமடம், புதுக்கோட்டை உள்ளூா் ஏரிப்புறக்கரை, தொக்காளிக்காடு, மகிழங்கோட்டை ஆகிய பகுதிகளுக்கு காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது. மேலும் பொதுமக்கள் மின்தடை குறித்து விபரங்களுக்கு 9498794987 என்ற கைப்பேசி எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளலாம். மின்திருட்டு பற்றி புகாா் அளிக்க 9445857591 என்ற கைப்பேசி எண்ணிற்கு தொடா்பு கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

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