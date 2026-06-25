சிவகுருநாத சுவாமி கோயிலில் புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை

கும்பகோணம் அருகே சிவபுரத்தில் உள்ள பழைமையான சிங்காரவள்ளி சமேத சிவகுருநாதசுவாமி கோயிலில் ரூ. 10 லட்சத்தில் புதிய கொடிமரம் புதன்கிழமை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது.
பல்வேறு சிறப்புகள் மிக்க இந்த கோயிலில் கொடிமரம் சிதிலமடைந்ததால் ரூ.10 லட்சத்தில் வேங்கை மரத்தில் 27 அடி உயரத்தில் புதிய கொடிமரம் தயாா் செய்யப்பட்டு, இதற்கான பிரதிஷ்டை புதன்கிழமை நடைபெற்றது. ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறையினா், கிராமவாசிகள் செய்தனா்.
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