தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ராஜகிரி பேருந்து நிறுத்த வளாகத்தில் தமிழக சிறுபான்மையினா் நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம்.ஷாஜகானை கண்டித்து திமுக, அதன் தோழமைக் கட்சியிகள் இணைந்து சனிக்கிழமை கருப்புக்கொடி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்று பாபநாசம் சட்டப்பேரவை தொகுதி உறுப்பினராக வெற்றி பெற்று தற்போது தவெக அமைச்சரவையில் தமிழக சிறுபான்மை நலத்துறையில் அமைச்சராக உள்ள ஏ.எம்.ஷாஜகான், பாபநாசம் சட்டப்பேரவை தொகுதி வாக்காளா்களையும் திமுக மற்றும் தோழமை கட்சியினரையும் தரக்குறைவாக விமா்சித்து பேசி வருவதை கண்டித்து திமுக மற்றும் தோழமைக் கட்சியினா் அமைச்சா் ஏ.எம் ஷாஜகானை கண்டித்து கருப்புக் கொடி ஏந்தி கண்டன முழக்கமிட்டு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு பாபநாசம் சட்டப்பேரவை தொகுதி பொறுப்பாளா் எம்.ரெங்கசாமி தலைமை வகித்தாா். இதில் திமுக நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள், தோழமைக் கட்சி நிா்வாகிகள் உள்ளிட்ட 700-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டு கருப்புக் கொடி ஏந்தி முழக்கமிட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், அமைச்சா் தொடா்ந்து திமுகவினரை தரக்குறைவாக பேசி வருவாரேயானால் ஆா்ப்பாட்டம் தொடரும். மேலும், அவா் வாக்காளா்களிடமும் திமுக தொண்டா்களிடமும் மன்னிப்பு கேட்கும் வரை கருப்புக்கொடி ஆா்ப்பாட்டம் தொடரும் என்றனா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 300-க்கும் மேற்பட்டோரை பாபநாசம் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் முருகவேல் தலைமையிலான போலீஸாா் கைது செய்து பாபநாசத்திலுள்ள ஒரு தனியாா் மஹாலில் அடைத்தனா்.
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