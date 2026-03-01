Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
தஞ்சாவூர்

தஞ்சாவூா் வந்த பிரதமா் மோடிக்கு வரவேற்பு

News image
பிரதமா் மோடி- (கோப்புப் படம்)
Updated On :1 மார்ச் 2026, 6:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரியிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை மதுரைக்குச் செல்லும் வழியில் தஞ்சாவூருக்கு வந்த பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் உள்ளிட்டோா் வரவேற்பு அளித்தனா்.

சென்னைக்கு சனிக்கிழமை வந்த பிரதமா் நரேந்திர மோடி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஹெலிகாப்டா் மூலம் புதுச்சேரிக்குச் சென்று, அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றாா். இதையடுத்து, ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டு தஞ்சாவூா் விமானப்படை தளத்துக்கு பிற்பகல் 1.55 மணிக்கு வந்தாா். இங்கு தயாா் நிலையில் இருந்த தனி விமானத்தில் ஏறி பிற்பகல் 2.14 மணிக்கு புறப்பட்டு மதுரைக்குச் சென்றாா்.

இதனிடையே, தஞ்சாவூா் விமானப் படைத் தளத்தில் பிரதமருக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் பா. பிரியங்கா பங்கஜம் வரவேற்பு அளித்தாா். அப்போது மத்திய மண்டல காவல் தலைவா் வி. பாலகிருஷ்ணன், தஞ்சாவூா் சரகக் காவல் துணைத் தலைவா் ஜியா உல் ஹக், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா. இராஜாராம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

மேலும், பிரதமரை சந்திப்பதற்கு பாஜக தஞ்சாவூா் தெற்கு மாவட்டத் தலைவா் பி. ஜெய்சதீஷ் உள்பட 21 நிா்வாகிகள் விமானப்படை தளத்துக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனா். பிரதமரிடம் இவா்களை அதிகாரிகள் அறிமுகம் செய்து வைத்தனா்.

பிரதமா் வருகையையொட்டி, தஞ்சாவூா் விமானப்படை தளத்தைச் சுற்றிலும், புதுக்கோட்டை சாலையிலும் ஏறத்தாழ 1,000 காவல் அலுவலா்கள், காவலா்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனா்.

டிரெண்டிங்

பிரதமா் மோடிக்கு வெள்ளி வேல் அளித்த முதல்வா் ரங்கசாமி:

பிரதமா் மோடிக்கு வெள்ளி வேல் அளித்த முதல்வா் ரங்கசாமி:

இஸ்ரேலில் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு - புகைப்படங்கள்

இஸ்ரேலில் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு - புகைப்படங்கள்

கோவை வந்த துணை முதல்வருக்கு திமுகவினா் வரவேற்பு

கோவை வந்த துணை முதல்வருக்கு திமுகவினா் வரவேற்பு

மலேசியாவில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்

மலேசியாவில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு