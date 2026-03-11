Dinamani
/
தஞ்சாவூர்

பொதுஅமைதிக்கு பங்கம்: இளைஞா் கைது

நாச்சியாா்கோவில் அருகே திருநறையூரில் பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்த இளைஞரை நாச்சியாா்கோவில் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

Updated On :11 மார்ச் 2026, 6:32 pm

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், நாச்சியாா்கோவில் அருகே திருநறையூா் வள்ளுவா் தெருவில் செவ்வாய்க்கிழமை சிலா் கிறிஸ்துவ மதப் பிரசாரம் செய்தனா். அவா்களை அதே பகுதியைச் சோ்ந்த பாஸ்கா் மகன் ஆதித்யன் (30) என்பவா் தட்டிக்கேட்டு கைப்பேசியில் விடியோ பதிவு செய்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தாா். இதுகுறித்து கிராம நிா்வாக அலுவலா் ஜோதிநாயகம் நாச்சியாா்கோவில் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் ஆதித்யனை பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்ததாக வழக்கு பதிவு செய்து புதன்கிழமை கைது செய்து கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

