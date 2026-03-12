Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
தஞ்சாவூர்

ஆடுதுறை பேரூராட்சி மன்றக் கூட்டம்

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:39 pm

Syndication

ஆடுதுறை பேரூராட்சி மன்றக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஆடுதுறை பேரூராட்சி மன்ற கூட்டம் தலைவா் ம.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றது. செயல் அலுவலா் மு. மணிமொழியன் முன்னிலை வகித்தாா். வாா்டு உறுப்பினா் ம.க. பாலதண்டாயுதம் வரவேற்றுப் பேசினாா். கூட்டத்தில் வீரசோழன் மண்டபம் அருகே கட்டப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சா் கோசி. மணி மணிமண்டபம் பேரூராட்சியின் நிா்வாகத்தின் கீழ் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

மேலும் பேருந்து நிலையத்தில் வங்கிப் பணம் எடுக்கும் மையம், நகரும் கழிப்பறை, இருசக்கர வாகனம் பாதுகாப்பகம் அமைப்பது என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. கூட்டத்தில் வாா்டு உறுப்பினா்கள் கோசி. இளங்கோவன், இரா. சரவணன், பூ. கண்ணன், வே. குமாா், வெங்கடேசன், தலைமை எழுத்தா் சக்திவேல் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். கவுன்சிலா் செல்வராணி சிவக்குமாா் நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

குடிநீா்த் திட்டப் பணிகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும்: பேரூராட்சி கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்

குடிநீா்த் திட்டப் பணிகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும்: பேரூராட்சி கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்

நாசரேத் நூலகத்தில் இலக்கிய மன்றக் கூட்டம்

நாசரேத் நூலகத்தில் இலக்கிய மன்றக் கூட்டம்

வி.கே.புரம் நகராட்சிக் கூட்டத்தில் அதிமுக உறுப்பினா்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

வி.கே.புரம் நகராட்சிக் கூட்டத்தில் அதிமுக உறுப்பினா்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

உதயேந்திரம் பேரூராட்சி மன்ற கூட்டம்

உதயேந்திரம் பேரூராட்சி மன்ற கூட்டம்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு