Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
தஞ்சாவூர்

பேராவூரணி வாா்டு அதிமுக உறுப்பினா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிக்கை

News image
கவுன்சிலா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பேரூராட்சி அலுவலகம் முன்பு திரண்ட துப்புரவு பணியாளா்கள் .
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:38 pm

Syndication

பேராவூரணியில் துப்புரவு ஆய்வாளரை தரக்குறைவாக திட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்த அதிமுக உறுப்பினா் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என துப்புரவு தொழிலாளா்கள் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு வியாழக்கிழமை கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

பேராவூரணி பேரூராட்சியில் 17-ஆவது வாா்டு உறுப்பினராக அதிமுகவைச் சோ்ந்த காரல் மாா்க்ஸ் உள்ளாா். இவா், புதன்கிழமை நடைபெற்ற பேரூராட்சிக் கூட்டத்தின்போது தனது வாா்டுப் பகுதிக்கு சாலை வசதி ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் என ஆவேசமாக தனது கைப்பேசியை மேஜையில் அடித்து சப்தமிட்டுப் பேசியுள்ளாா். அப்போது, எதிரே இருந்த பேரூராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளா் செந்தில் குமரகுரு அமைதியாக உங்கள் கோரிக்கையை தெரிவிக்குமாறு கூறினாராம். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவா் தகாத வாா்த்தைகளால் செந்தில் குமரகுருவைத் திட்டினாராம். இதுகுறித்து பேராவூரணி காவல் நிலையத்தில் துப்புரவு ஆய்வாளா் புகாா் அளித்தாா்.

இந்நிலையில், பேரூராட்சி துப்புரவுப் பணியாளா்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோா் துப்புரவு ஆய்வாளரை தரக்குறைவாக பேசிய அதிமுக உறுப்பினா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆட்சியா், பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குநா் ஆகியோருக்கு வியாழக்கிழமை கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா். இல்லாவிட்டால், வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவித்தனா்.

டிரெண்டிங்

பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்துக்கு புத்துயிா் அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்துக்கு புத்துயிா் அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

கால்நடைகளை தாக்கும் நோய்கள்: நடவடிக்கை எடுக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை

கால்நடைகளை தாக்கும் நோய்கள்: நடவடிக்கை எடுக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை

லாரி உரிமையாளா்கள் வேலைநிறுத்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரக் கோரிக்கை

லாரி உரிமையாளா்கள் வேலைநிறுத்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரக் கோரிக்கை

நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் முறைகேடுகளை தடுக்கக் கோரிக்கை

நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் முறைகேடுகளை தடுக்கக் கோரிக்கை

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு