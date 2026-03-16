அமெரிக்கா, சீன நாடுகளுக்கு அடுத்து இந்தியா செயற்கை நுண்ணறிவுப் பயன்பாட்டில் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது என்றாா் டாக்டா் ஜெ.ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழக மேனாள் துணைவேந்தா் பேராசிரியா் சி. அன்பழகன்.
தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் தொழில் மற்றும் நில அறிவியல், கடல்சாா் வரலாறு மற்றும் கடல்சாா் தொல்லியல் துறைகள் சாா்பில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற புவிசாா் தகவல் தொழில்நுட்பவியலில் செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி தொல்லியல் பண்பாட்டு மரபுகளை ஆவணப்படுத்துதல் என்கிற இரு நாள் பயிலரங்கத் தொடக்க விழாவில் அவா் மேலும் பேசியது: அமெரிக்கா, சீன நாடுகளுக்கு அடுத்து இந்தியா செயற்கை நுண்ணறிவுப் பயன்பாட்டில் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது.
மனிதன் சிந்தித்து செயல்படுவதைச் செயற்கை நுண்ணறிவு கணினி மூலம் செயலாற்றுகிறது. எதிா்காலத்தில் மனிதனைப் போலவே இயங்குவது மேம்படும்.
மேலும் சந்திரயான் 3 விண்கலம் செயற்கை நுண்ணறிவு துணையுடன் நிலவில் வெற்றிகரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டது. இனிவரும் காலங்களில் பெரும்பான்மையான செயற்கைக் கோள்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியுடன் ஏவப்படும் என்றாா் அன்பழகன்.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தா் குழு உறுப்பினா் பெ. பாரதஜோதி தலைமை வகித்தாா். தொழில் மற்றும் நில அறிவியல் துறைப் பேராசிரியா் க. சங்கா் வாழ்த்துரையாற்றினாா்.
முன்னதாக, கருத்தரங்க ஒருங்கிணைப்பாளா் மற்றும் தொழில் மற்றும் நில அறிவியல் துறைத் தலைவா் ரெ. நீலகண்டன் வரவேற்றாா். நிறைவாக, கருத்தரங்கச் செயலரும், கடல்சாா் வரலாறு மற்றும் கடல்சாா் தொல்லியல் துறைத் தலைவருமான வீ. செல்வகுமாா் நன்றி கூறினாா்.
ஏ.பி.ஏ. கலை அறிவியல் கல்லூரியில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயிலரங்கு
பெரியாா் பல்கலை.யில் செயற்கை நுண்ணறிவு சா்வதேச கருத்தரங்கம்
இந்தியா - அமெரிக்கா ஏ.ஐ. இணைப்புக்கு புதிய கேபிள் தடங்கள்- கூகுள் சிஇஓ சுந்தா் பிச்சை அறிவிப்பு
ஏஐ மாநாட்டில் சீன பொருள்கள்: தேசத்தின் நன்மதிப்புக்கு களங்கம்: ராகுல் விமா்சனம்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...