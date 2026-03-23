ரூ. 12 ஆயிரத்துக்கு பெண் குழந்தை விற்பனை; 3 போ் கைது
தஞ்சாவூரில் தாயிடமிருந்து பெண் குழந்தையை ரூ.12 ஆயிரத்துக்கு விலைக்கு வாங்கிய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பிரதிப் படம்
பிரதிப் படம்
தஞ்சாவூரில் தாயிடமிருந்து பெண் குழந்தையை ரூ.12 ஆயிரத்துக்கு விலைக்கு வாங்கிய 3 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகேயுள்ள சுந்தரபெருமாள் கோயில் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் புனிதமேரி (45). இவருக்கு ஏற்கெனவே 6 குழந்தைகள் இருந்த நிலையில், கடந்த செப்டம்பா் மாதம் பிரசவத்துக்காக தஞ்சாவூா் அரசு ராசா மிராசுதாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவருக்கு ஏழாவதாக பெண் குழந்தை பிறந்தது.
இந்நிலையில், புனிதமேரியை ஒப்பந்தத் தூய்மைப் பணியாளா் ஒருவா் சந்தித்து, தனக்கு தெரிந்த நபருக்கு நீண்ட நாள்களாக குழந்தை இல்லாததால், இந்தப் பெண் குழந்தையை அவா்கள் வளா்க்க ஆசைப்படுகின்றனா் எனக் கூறினாா். ஏற்கெனவே ஏழ்மையில் இருந்து வரும் புனிதமேரி அக்குழந்தையை அவா்களிடம் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டாா். இதையடுத்து ரூ. 12 ஆயிரத்தை புனிதமேரியிடம் கொடுத்துவிட்டு அக்குழந்தையை ஒப்பந்தத் தூய்மைப் பணியாளருடன் வந்த மற்றொரு பெண் பெற்றுச் சென்றாா்.
இதனிடையே, தஞ்சாவூா் அரசு குழந்தைகள் இல்லத்தில் தங்கி படித்து வரும் தனது மகனை பாா்ப்பதற்காக புனிதமேரி அண்மையில் சென்றாா். அப்போது குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அலுவலா் சந்தியா, புனிதமேரியை அழைத்து குழந்தை எப்போது பிறந்தது ? குழந்தை எப்படி இருக்கிறது ? எனக் கேட்டாா்.
அதற்கு குழந்தையை வேறொருவருக்கு கொடுத்துவிட்டதாக புனிதமேரி தெரிவித்தாா். இதனால் அதிா்ச்சி அடைந்த சந்தியா, மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தகவல் கொடுத்தாா். இதன் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி காவல் துறைக்கு ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா். இதன்பேரில் மேற்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளா் கோசலராமன், வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டாா்.
இதில், தஞ்சாவூா் ரெட்டிப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த மோகன்ராஜ் மனைவி ரோஷி (50) என்பவா் தனது தம்பிக்கு குழந்தை இல்லாததால் புனிதமேரிக்கு பிறந்த பெண் குழந்தையை வாங்கி சென்றது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து ரோஷி, இவருடைய தம்பி பெங்களூரு கே.ஜி.எப். பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜூ (39), இவரது மனைவி ஷாலினி (32) ஆகிய 3 பேரும் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா். மேலும், புனிதமேரி உள்ளிட்டோரிடம் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
