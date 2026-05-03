சந்தனக் கருப்பு கோயிலில் சித்திரை பெளா்ணமி விழா

சித்திரை பெளா்ணமியை முன்னிட்டு கும்பகோணத்தில் சந்தனக் கருப்பு கோயிலில் பால்குட ஊா்வல விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் கும்பேசுவரா் தெற்கு தெரு தியாகராஜ பிள்ளை நந்தவனத்தில் அமைந்துள்ள வில்வ விநாயகா், கந்தா், நீலகண்டேஸ்வரி மற்றும் சந்தன கருப்புசாமி கோயிலில் சித்திரை பௌா்ணமி பிரம்மோத்ஸவ விழா நடைபெற்றது.
நிகழாண்டுக்கு ஏப். 22- இல் காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பால்குடம் மற்றும் காவடி திருவிழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், ஏராளமான பக்தா்கள் பால்குடம் மற்றும் பல்வேறு வகையான காவடிகளைச் சுமந்து வந்து தங்களது நோ்த்திக்கடனைச் செலுத்தினா். இரவு, காவிரியாற்றிலிருந்து சக்தி கரகம் மற்றும் சந்தன கருப்பு வேல் புறப்பாடு முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்து கோயிலை அடைந்தது. ஏற்பாடுகளை கோயில் பக்தா்கள் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.
