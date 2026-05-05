தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் திமுக கூட்டணி 6, தவெக 2 தொகுதிகள் வெற்றி

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 8 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி 6 தொகுதிகளிலும், தவெக 2 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றன.
இதில், திருவிடைமருதூா் (தனி), திருவையாறு, ஒரத்தநாடு, பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி ஆகிய 5 தொகுதிகளில் திமுகவும், பாபநாசம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி கட்சியான இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியும், தஞ்சாவூா், கும்பகோணத்தில் தவெகவும் வெற்றி பெற்றன.
திருவிடைமருதூா் (தனி) தொகுதியில் கோவி. செழியன் (திமுக) - 76,951, எஸ். பிரபாகரன் (தவெக) - 65,835 ஆகியோா் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்தனா். இவா்களில் கோவி. செழியன் 14,116 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.
கும்பகோணம் தொகுதியில் வினோத் (தவெக) - 78,650, க. அன்பழகன் (திமுக) - 77,971 முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்தனா். 679 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வென்றது.
பாபநாசம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் ஏ.எம். ஷாஜகான் (இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்) - 69,284, அசாருதீன் உதுமான் அலி (தவெக) - 68,219 ஆகியோா் முதல் 2 இடங்களை பிடித்தனா். ஷாஜகான் 1,065 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.
திருவையாறு தொகுதியில் துரை. சந்திரசேகரன் (திமுக) - 80,425, மதி. மணிகண்டன் (தவெக) - 71,870 வாக்குகள் பெற்றனா். 8,555 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வென்றது.
தஞ்சாவூா் தொகுதியில் ஆா். விஜய் சரவணன் (தவெக) - 87,705, சண். இராமநாதன் (திமுக) - 70,750 முதல் 2 இடங்களை பிடித்தனா். வித்தியாசம் - 16,955.
ஒரத்தநாடு தொகுதியில் ஆா். வைத்திலிங்கம் (திமுக) - 86,759, கே. அரவிந்த் (தவெக) - 51,731. வைத்திலிங்கம் 35,028வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.
பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில் கா. அண்ணாதுரை (திமுக) - 65,963,
சி. மதன் (தவெக) - 52,209 வாக்குகள் பெற்றனா். வித்தியாசம் - 13,754.
பேராவூரணி தொகுதியில் என். அசோக்குமாா் (திமுக) - 60,919, கோவி. இளங்கோ (அதிமுக) - 57,757 வாக்குகள் பெற்றனா். அசோக்குமாா் 3,162 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.
