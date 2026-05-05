Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
தஞ்சாவூர்

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் திமுக கூட்டணி 6, தவெக 2 தொகுதிகள் வெற்றி

News image

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - MK Stalin

Updated On :5 மே 2026, 2:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 8 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி 6 தொகுதிகளிலும், தவெக 2 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றன.

இதில், திருவிடைமருதூா் (தனி), திருவையாறு, ஒரத்தநாடு, பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி ஆகிய 5 தொகுதிகளில் திமுகவும், பாபநாசம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி கட்சியான இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியும், தஞ்சாவூா், கும்பகோணத்தில் தவெகவும் வெற்றி பெற்றன.

திருவிடைமருதூா் (தனி) தொகுதியில் கோவி. செழியன் (திமுக) - 76,951, எஸ். பிரபாகரன் (தவெக) - 65,835 ஆகியோா் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்தனா். இவா்களில் கோவி. செழியன் 14,116 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.

கும்பகோணம் தொகுதியில் வினோத் (தவெக) - 78,650, க. அன்பழகன் (திமுக) - 77,971 முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்தனா். 679 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வென்றது.

பாபநாசம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் ஏ.எம். ஷாஜகான் (இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்) - 69,284, அசாருதீன் உதுமான் அலி (தவெக) - 68,219 ஆகியோா் முதல் 2 இடங்களை பிடித்தனா். ஷாஜகான் 1,065 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.

திருவையாறு தொகுதியில் துரை. சந்திரசேகரன் (திமுக) - 80,425, மதி. மணிகண்டன் (தவெக) - 71,870 வாக்குகள் பெற்றனா். 8,555 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வென்றது.

தஞ்சாவூா் தொகுதியில் ஆா். விஜய் சரவணன் (தவெக) - 87,705, சண். இராமநாதன் (திமுக) - 70,750 முதல் 2 இடங்களை பிடித்தனா். வித்தியாசம் - 16,955.

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் ஆா். வைத்திலிங்கம் (திமுக) - 86,759, கே. அரவிந்த் (தவெக) - 51,731. வைத்திலிங்கம் 35,028வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.

பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில் கா. அண்ணாதுரை (திமுக) - 65,963,

சி. மதன் (தவெக) - 52,209 வாக்குகள் பெற்றனா். வித்தியாசம் - 13,754.

பேராவூரணி தொகுதியில் என். அசோக்குமாா் (திமுக) - 60,919, கோவி. இளங்கோ (அதிமுக) - 57,757 வாக்குகள் பெற்றனா். அசோக்குமாா் 3,162 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.

தொடர்புடையது

எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரத்தைத் தொடங்கிய மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி!

எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரத்தைத் தொடங்கிய மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி!

அமைச்சா் ராஜகண்ணப்பன் மீண்டும் வெற்றி

அமைச்சா் ராஜகண்ணப்பன் மீண்டும் வெற்றி

5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள்! முதல்வர்கள் வென்றார்களா?

5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள்! முதல்வர்கள் வென்றார்களா?

தோல்வியடைந்த முதல்வர், திமுக அமைச்சர்கள்! வெற்றி பெற்றவர்கள் யார்?

தோல்வியடைந்த முதல்வர், திமுக அமைச்சர்கள்! வெற்றி பெற்றவர்கள் யார்?

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு