Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
தஞ்சாவூர்

திருவையாறு தொகுதியில் திமுக வெற்றி

News image

திமுக சின்னம் உதயசூரியன் (கோப்புப் படம்) - டிஎன்எஸ்

Updated On :5 மே 2026, 2:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவைாயறு தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் துரை. சந்திரசேகரன் 8 ஆயிரத்து 555 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

மொத்த வாக்குகள் - 2,58,374

பதிவான வாக்குகள் - 2,19,947

அஞ்சல் வாக்குகள் - 2,145

செல்லாதவை - 104

துரை. சந்திரசேகரன் (திமுக) - 80,425

மதி. மணிகண்டன் (தவெக) - 71,870

வேலு. காா்த்திகேயன் (அமமுக) - 55,121

துரை. செந்தில்நாதன் (நாதக) - 10,681

விஜயா பாபு (தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி) - 1,130

எஸ். ராஜசேகரன் (சுயேச்சை) - 357

வி. வேணு (புதிய தமிழகம்) - 352

ஆா். ராஜசேகா் (சுயேச்சை) - 306

எஸ். விஜயகுமாா் (அண்ணா புரட்சித் தலைவா் அம்மா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 293

ஆா். சத்தியநாராயணன் (சுயேச்சை) - 178

ஜெயஇந்திரேஸ்வரன் (சுயேச்சை) - 167

எஸ். அா்ஜூன் (சுயேச்சை) - 156

அபிமன் (சுயேச்சை) - 127

நோட்டா - 948

தொடர்புடையது

மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதியில் 2-ஆவது முறையாக திமுக வேட்பாளா் சீ. கதிரவன் வெற்றி

மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதியில் 2-ஆவது முறையாக திமுக வேட்பாளா் சீ. கதிரவன் வெற்றி

திருவிடைமருதூா் தொகுதியில் 4-ஆவது முறையாக அமைச்சா் கோவி.செழியன் வெற்றி

திருவிடைமருதூா் தொகுதியில் 4-ஆவது முறையாக அமைச்சா் கோவி.செழியன் வெற்றி

கிள்ளியூரில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வெற்றி

கிள்ளியூரில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வெற்றி

அறுபதாயிரம் வாக்குகளும்... அமைச்சா் பதவியும்...

அறுபதாயிரம் வாக்குகளும்... அமைச்சா் பதவியும்...

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு