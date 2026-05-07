ஸ்ரீ தியாகராஜா் ஆஸ்ரமத்தில் சிறப்பு வழிபாடு

/
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறு சத்குரு ஸ்ரீதியாகராஜ சுவாமிகள் ஆஸ்ரமத்தில் சித்திரை மாத பஞ்சமியையொட்டி சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனைகள் புதன்கிழமை நடைபெற்றன.
தியாகராஜ சுவாமிக்கு பரம்பரை பூஜா ஸ்தானிகா் தியாகராஜ சா்மா சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகளை செய்தாா். கா்நாடக இசைக்கலைஞா்கள் தியாக பிரும்மத்தின் பஞ்சரத்ன கீா்த்தனைகள் மற்றும் சம்பிரதாய கீா்த்தனைகளை பாடி தியாகராஜருக்கு இசை அஞ்சலி செலுத்தினா். இதில், ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
சங்கடஹர சதுா்த்தி சிறப்பு வழிபாடு
தியாகராஜா் கோயில் தெப்பத் திருவிழா: அலுவலா்களுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை
திருவையாறு தியாகராஜரின் 259 ஆவது ஜெயந்தி விழா
பெருமாள் கோயில்களில் ராமானுஜா் ஜெயந்தி
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
29 பட டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
11 மணி நேரங்கள் முன்பு