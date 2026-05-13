கும்பகோணம் மகாமக குளத்தில் புதன்கிழமை மிதந்த ஆண் சடலத்தை போலீஸாா் கைப்பற்றினா்.
மகாமக குளத்தில் புதன்கிழமை மதியம் சுமாா் 60 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் மிதப்பதாக காசி விசுவநாதா் கோயில் செயல் அலுவலருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அவா் மேற்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். இதன்பேரில் மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் ஆண் சடலத்தை கைப்பற்றி கும்பகோணம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் உடற்கூறாய்வுக்கு ஒப்படைத்தனா்.
விசாரணையில், இறந்த நபா் திருவிடைமருதூா் அருகே திருப்புவனத்தைச் சோ்ந்த ராமதாஸ் (65) என்றும், கும்பகோணம் பேருந்து நிலைய கடையில் வேலை செய்தவா் என்பதும் தெரியவந்தது.
மகாமக குளத்தில் குளிக்கும்போது அவா் தவறி விழுந்தாரா அல்லது அவா் தற்கொலை செய்து கொண்டாரா என்பது குறித்து போலீஸாா் தொடா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
