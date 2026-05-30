Dinamani
நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! திருவாரூர்: சேங்காலிபுரம் பகுதியில் வீடு புகுந்து மேஸ்திரி படுகொலை - 3 பேர் கைதுபெங்களூரில் ஐபிஎல் கொண்டாட்டங்களுக்கு தடைஆளுநர் மாளிகையில் காவி உடையில் திருவள்ளுவர் படம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்!ஆட்சி அமைக்க டி.கே. சிவகுமாருக்கு ஆளுநர் அழைப்பு சென்னை உள்பட 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாற்றம் குற்ற வழக்குத் தொடர்வுத்துறை இயக்குநர் கிருஷ்ணராஜா பணிநீக்கம்
/
தஞ்சாவூர்

தஞ்சை பெரிய கோயில் கோட்டை சுவரைச் சீரமைக்க அளவீடு

News image

தஞ்சை பெரிய கோயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :31 மே 2026, 12:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் பெரிய கோயில் கோட்டைச் சுவரை சீரமைப்பதற்காக அளவீடு செய்யும் பணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

தஞ்சாவூா் பெரிய கோயிலை சுற்றியுள்ள அகழியில் தூய்மைப் பணி மே 16-ஆம் தேதி தொடங்கி சில நாள்களுக்கு முன்பு நிறைவடைந்தது. இதேபோல, கோயிலைச் சுற்றியுள்ள கோட்டைச் சுவரில் வளா்ந்துள்ள செடிகள், மரங்களை அகற்றும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

நாயக்கா் ஆட்சிக்காலத்தில் 16-ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட இக்கோட்டைச் சுவரில் பெரிய கோயில் முகப்பு பகுதியில் சுமாா் 100 மீட்டா் தொலைவுக்கு இந்திய தொல்லியல் துறையினா் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீரமைப்பு பணி மேற்கொண்டனா். ஆனால், மீதமுள்ள பகுதிகளில் வளா்ந்துள்ள செடிகள், மரங்களால் பல இடங்களில் கட்டுமானம் சேதமடைந்துள்ளது. இதைச் சீரமைக்க வேண்டும் என வரலாற்று ஆா்வலா்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், கோட்டைச் சுவரை சீரமைப்பது தொடா்பாக இந்தியத் தொல்லியல் துறை அலுவலா்கள் தலைமையகத்துக்கு கருத்துரு அனுப்பியுள்ளனா். இதைத்தொடா்ந்து, இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு ஏற்படும் செலவுகளை அலுவலா்கள் மதிப்பீடு செய்து வருகின்றனா். இதற்காக பெரிய கோயில் முன்புறம் அகழியையொட்டியுள்ள கோட்டைச் சுவரில் வலது புறமும், இடது புறமும் இந்தியத் தொல்லியல் துறையின் முதுநிலை பராமரிப்பு உதவியாளா் எஸ். சோபிதா உள்ளிட்டோா் சனிக்கிழமை அளவீடு செய்தனா்.

இதுகுறித்து அலுவலா்கள் கூறுகையில், கோட்டைச் சுவரில் பல இடங்களில் செம்பாறங்கற்கள் சேதமடைந்துள்ளன. இதற்கு பதிலாக மீண்டும் கற்களைப் பதித்து கோட்டைச் சுவரை வலுபடுத்துவதற்கான பணி மேற்கொள்ளப்படும்.

இதுதொடா்பாக எடுக்கப்படும் அளவீடு, மதிப்பீடு விவரங்களைத் தலைமையகத்துக்கு அனுப்புவோம். அதன் பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையைத் தலைமையகம் மேற்கொள்ளும் என்றனா் அலுவலா்கள்.

தொடர்புடையது

தஞ்சாவூா் பெரிய கோயில் மதில்சுவா் தூய்மைப் பணி பாதியில் நிறுத்தம்

தஞ்சாவூா் பெரிய கோயில் மதில்சுவா் தூய்மைப் பணி பாதியில் நிறுத்தம்

இலவசமாக வண்டல் மண் எடுக்கும் திட்டத்தில் 4,369 போ் பயன்: தஞ்சை ஆட்சியா் தகவல்

இலவசமாக வண்டல் மண் எடுக்கும் திட்டத்தில் 4,369 போ் பயன்: தஞ்சை ஆட்சியா் தகவல்

சாத்தான்குளத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி - நில அளவீடு பணி தொடக்கம்

சாத்தான்குளத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி - நில அளவீடு பணி தொடக்கம்

தஞ்சாவூா் தோ் திருவிழாவுக்காக ஏப். 27-இல் உள்ளூா் விடுமுறை

தஞ்சாவூா் தோ் திருவிழாவுக்காக ஏப். 27-இல் உள்ளூா் விடுமுறை

விடியோக்கள்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!