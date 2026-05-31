தஞ்சாவூர்

திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிவித்த ஆளுநருக்கு கருப்புக்கொடி காட்டுவோம்!வைகோ பேட்டி!

திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை: வைகோ கண்டனம் - எக்ஸ்

Updated On :1 ஜூன் 2026, 12:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிவித்த ஆளுநருக்கு கருப்புக் கொடி காட்டுவோம் என்று மதிமுக பொதுச்செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியதாவது :

மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம் தொடா்பாக, விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் ஜூன் 2-ஆம் தேதி சென்னையில் ஆா்ப்பாட்டமும், வாசுதேவநல்லூரில் ஜூன் 5-ஆம் தேதி உண்ணாவிரதப் போராட்டத்திலும் கலந்து கொள்கிறேன்.

நமக்கு தண்ணீா் தராமல், கா்நாடகத்தினா் 9 லட்சம் ஏக்கா் பாசன பரப்பளவை 36 லட்சமாக விரிவாக்கி கொண்டனா். ஆனால் போதிய தண்ணீா் இல்லாததால், தமிழ்நாட்டில் 18 லட்சம் ஏக்கா் பரப்பளவில் இருந்த விவசாயம் பாசன பரப்பளவு 10 லட்சம் ஏக்கராக சுருங்கிவிட்டது.

ஆளுநா் மாளிகையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிவித்து பதாகை வைத்துள்ளனா். திருவள்ளுவா் மதம், இனம், நாடுகளை கடந்து அனைவருக்கும் பொதுவானவா். ஆளுநரின் இந்த செயலைக் கண்டித்து அவா் பங்கேற்கும் நிகழ்வுகளில் மதிமுக சாா்பில் கருப்புக் கொடி காட்டி எதிா்ப்பு தெரிவிப்போம்.

உள்ளாட்சி தோ்தலில் மதிமுக கூட்டணி குறித்து அப்போது முடிவெடுப்போம். தற்போது திமுகவுடனான தோழமை தொடா்கிறது.

பெண்கள் மீதான வன்கொடுமை சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு பிணை வழங்கக்கூடாது, அவா்களுக்கு வாழ் நாள் சிறை தண்டனை வழங்க வேண்டும்.

அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா, விவசாயத்தை விட விளையாட்டுதான் சிரமம் என்று கூறியது விவசாயிகளை இழிவுபடுத்தும் பேச்சாகும் என்றாா் வைகோ.

