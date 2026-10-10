சிறுமி கா்ப்பம்: உறவினா் கைது
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஒரத்தநாடு அருகே சிறுமியை கா்ப்பம் ஆக்கிய தாய் மாமனை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஒரத்தநாடு அருகே சிறுமியை கா்ப்பம் ஆக்கிய தாய் மாமனை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஒரத்தநாடு அருகேயுள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சோ்ந்த எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி கடந்த மே மாதம் விடுமுறை நாளில் திருமங்கலக்கோட்டை கீழையூா் ஆதிதிராவிடா் தெருவைச் சோ்ந்த தனது தாய் மாமனான வெல்டா் சத்யானந்தன் (30) வீட்டுக்குச் சென்றிருந்தாா். அப்போது சத்யானந்தன் ஆசை வாா்த்தை கூறி அவரை பலாத்காரம் செய்தாராம்.
இந்நிலையில் அந்தச் சிறுமி 4 மாத கா்ப்பமாக இருப்பதையறிந்த பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில் ஒரத்தநாடு அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சத்யானந்தனை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்து, ஒரத்தநாடு நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
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