காவல் ஆய்வாளா் ரூ. 5 கோடி லஞ்சம் பெற்ற வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க கோரிக்கை
தஞ்சாவூரில் தனியாா் மருத்துவமனை நிா்வாகத்திடம் காவல் ஆய்வாளா் ரூ. 5 கோடி லஞ்சம் வாங்கியது தொடா்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என அந்த மருத்துவமனை நிா்வாகம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
லஞ்சம் - சித்திரிப்பு
தஞ்சாவூரில் தனியாா் மருத்துவமனை நிா்வாகத்திடம் காவல் ஆய்வாளா் ரூ. 5 கோடி லஞ்சம் வாங்கியது தொடா்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என அந்த மருத்துவமனை நிா்வாகம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் மருத்துவமனை நிா்வாக இயக்குநா் ஆா்.எம். பாஸ்கரன், இயக்குநா் ஆா். சரவணன், வழக்குரைஞா் தியாக. காமராஜ் ஆகியோா் வியாழக்கிழமை கூறியது:
தனியாா் மருத்துவமனை பங்குதாரா்கள் பிரச்னையில் காவல் துறையினா் தலையிட்டனா். இந்த பிரச்னையை முடிக்கவும், எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள வழக்கில் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கமால் இருக்கவும், ரூ. 5 கோடி ஞ்சமாக காவல் துறையின் லஉயா் அதிகாரி கேட்டாா். அந்தத் தொகையை தஞ்சாவூரில் உள்ள காவல் ஆய்வாளா் சுகுமாரனிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும், இல்லாவிட்டால் பல்வேறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் எனவும் கூறினாா். இதனால் வேறு வழியின்றி காவல் துறையின் உயா் அதிகாரி கூறியபடி ரூ. 5 கோடிக்கான ரொக்கம், காசோலையை சுகுமாரனிடம் அவரது இல்லத்தில் கொடுத்தோம்.
என்றாலும், எங்கள் மீதான வழக்கை ரத்து செய்யவில்லை. எனவே, இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரிக்க வேண்டும் என தமிழக காவல் துறை தலைமை இயக்குநரிடம் மனு கொடுத்தோம். பின்னா், இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டு, பணத்தை வாங்கிய காவல் ஆய்வாளா் சுகுமாரனை கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் தலைமையில் விசாரணை நடைபெறுகிறது. இவ்வழக்கில் காவல் துறையின் உயா் அதிகாரிகளுக்கும் தொடா்பு இருப்பதால், விசாரணை நோ்மையாக நடைபெறாது. எனவே, இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்றனா்.
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