ஆடுதுறை - கும்பகோணம் - சுந்தரப்பெருமாள்கோவில் இரட்டைவழி ரயில் பாதைக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி வெளியீடு
ஆடுதுறை-கும்பகோணம்-சுந்தரபெருமாள்கோவில் இடையே இரட்டைவழி ரயில்பாதை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சுந்தரப்பெருமாள்கோவில் ரயில் நிலைய யாா்டு (இரட்டை வழிப்பாதைக்கு பிறகு) வரைபடம்.
ஆடுதுறை-கும்பகோணம்-சுந்தரபெருமாள்கோவில் இடையே இரட்டைவழி ரயில்பாதை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூா் - விழுப்புரம் மெயின் லைன் ரயில் பாதையின் ஒரு பகுதியாக விளங்கும் தஞ்சாவூா் - மயிலாடுதுறை ரயில் பாதை, 1877-ஆம் ஆண்டு முதல் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. இந்த வழியாக பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கும் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், ஒற்றை வழிப்பாதையாக இருப்பதால் கூடுதல் ரயில்களை இயக்குவதிலும், ரயில்களை உரிய நேரத்தில் இயக்குவதிலும் தொடா்ந்து சிக்கல்கள் நீடித்து வருகின்றன. நாளொன்றுக்குச் சராசரியாக 92 முறை ரயில்கள் ஒன்றையொன்று கடந்து செல்ல வேண்டி உள்ளது. இதனால், ஒவ்வொரு ரயிலுக்கும் சராசரியாக 30 முதல் 40 நிமிஷங்கள் வரை தாமதமாகிறது.
இரட்டை வழிப்பாதை:தொடா்ந்து தஞ்சாவூா் மாவட்ட ரயில் உபயோகிப்பாளா் சங்கம் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் சாா்பில் தொடா்ந்து தஞ்சாவூா் - விழுப்புரம் ரயில் பாதையை இரட்டை வழிப்பாதையாக மாற்ற கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், கும்பகோணம் ரயில் நிலையத்தில் அண்மையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட ரயில்வே வாரிய உறுப்பினா் ஹிதேந்திர மல்ஹோத்ராவிடமும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
அதன் தொடா்ச்சியாக ஆடுதுறை - கும்பகோணம் - சுந்தரப்பெருமாள்கோயில் இடையே இரட்டை வழிப்பாதை அமைப்பதற்கான ஒப்புதலை மத்திய ரயில்வே அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கடிதம் வாயிலாக அப்போதைய மத்திய இணை அமைச்சா் எல். முருகனுக்குத் தெரிவித்திருந்தாா்.
இதையடுத்து அக்.15-ஆம் தேதி கும்பகோணம் ரயில் நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட தெற்கு ரயில்வேயின் முதன்மை நிா்வாக அதிகாரி சுஷில் குமாா் மௌரியாவிடம் தஞ்சாவூா் மாவட்ட ரயில் உபயோகிப்பாளா் சங்கம் மற்றும் கும்பகோணம் அனைத்து வணிகா் சங்கக் கூட்டமைப்பு சாா்பில் தஞ்சாவூா் - விழுப்புரம் ரயில் பாதைக்கு இரட்டை வழிப்பாதை அமைக்க ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும். ஏற்கெனவே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ள ஆடுதுறை - சுந்தரப்பெருமாள்கோயில் இரட்டை வழிப்பாதைத் திட்டத்தைத் தஞ்சாவூா் - மயிலாடுதுறை வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.
ஒப்பந்தபுள்ளி வெளியீடு : இந்நிலையில், தற்போது ஆடுதுறை - கும்பகோணம் - சுந்தரப்பெருமாள்கோயில் இடையே இரட்டை வழிப்பாதை அமைத்தல் மற்றும் மின்மயமாக்கல் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அதன்படி இரட்டை வழிப்பாதை அமைக்க சுமாா் ரூ.145.62 கோடி மதிப்பிலும், மின்மயமாக்கல் பணிகளுக்கு சுமாா் ரூ.19.25 கோடி மதிப்பிலும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
மேலும் கும்பகோணம் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள 2 மற்றும் 3-ஆம் ரயில் பாதைகள், இரட்டை வழிப்பாதைத் திட்டத்தின் கீழ் பிரதான ரயில் பாதைகளாகச் செயல்பட உள்ளன.
இதுகுறித்து ரயில் உபயோகிப்பாளா் சங்க செய்தி தொடா்பாளா் தீபக் வசந்த் கூறியது: 2028 மகாமக விழாவுக்கு முன்பாக இப்பணிகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும். ஆடுதுறை - கும்பகோணம் - சுந்தரப்பெருமாள்கோயில் இரட்டை வழிப்பாதைத் திட்டத்தைத் தஞ்சாவூா் - மயிலாடுதுறை வகை நீட்டிக்க வேண்டும் என்றாா்.
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