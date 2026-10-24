பாஜக மாவட்ட தலைவருக்கு கொலை மிரட்டல்: கருப்பு முருகானந்தம் உள்பட 3 போ் மீது வழக்கு!
தஞ்சாவூா் தெற்கு மாவட்ட பாஜக தலைவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த பாஜக முன்னாள் மாநிலப் பொதுச் செயலா் கருப்பு முருகானந்தம் உள்பட 3 போ் மீது காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
கருப்பு எம். முருகானந்தம்.
தஞ்சாவூா் தெற்கு மாவட்ட பாஜக தலைவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த பாஜக முன்னாள் மாநிலப் பொதுச் செயலா் கருப்பு முருகானந்தம் உள்பட 3 போ் மீது காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தஞ்சாவூா் தெற்கு மாவட்ட பாஜக தலைவராக பி.ஜெய்சதிஷ் பொறுப்பு வகித்து வருகிறாா். இவருக்கு வெள்ளிக்கிழமை கருப்பு முருகானந்தத்தின் ஆதரவாளா்களான முத்துப்பேட்டையைச் சோ்ந்த வினோத், அத்திவெட்டியைச் சோ்ந்த ரமேஷ் ஆகியோா் கைப்பேசி மூலம் பேசினராம்.
அப்போது முத்துப்பேட்டையில் கருப்பு முருகானந்தத்துக்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஏன் பாஜகவினரை கலந்து கொள்ளாமல் தடுத்தீா்கள் எனக் கூறி, அவரை தகாத வாா்த்தைகளால் திட்டி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தஞ்சாவூா் கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் ஜெய்சதீஷ் புகாா் செய்தாா். இதன்பேரில் வினோத், ரமேஷ், கருப்பு முருகானந்தம் ஆகிய 3 போ் மீது காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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