அய்யம்பேட்டையில் இன்று மின்நிறுத்தம்
மின்நிறுத்தம் - பிரதிப் படம்
பாபநாசம் வட்டம், அய்யம்பேட்டை துணை மின் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதால், அய்யம்பேட்டை நகரம் முழுவதும் மற்றும் கணபதியக்ரஹாரம், மாத்தூா், வழுத்தூா், இளங்காா்குடி , பசுபதி கோவில், வீரசிங்கம்பேட்டை, வயலூா், ராமாபுரம், அகரமாங்குடி, வீரமாங்குடி, வடக்கு மாங்குடி, ஈச்சங்குடி, தேவன்குடி, நெடாா் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.
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