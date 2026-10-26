The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அன்பில் மகேஸுக்கு நவ. 6 வரை நீதிமன்றக் காவல்டிச. 20-இல் சிறப்பு டெட் தோ்வு!‘அா்னாப் புயல்’ நாளை (அக். 28) கரையைக் கடக்கிறது!3-ஆவது டி20: இந்தியா - நியூஸி. இன்று மோதல்அயோடின் கலக்காத உப்பை உணவுப் பயன்பாட்டுக்கு விற்கக் கூடாது: அமைச்சா் அருண்ராஜ்

அய்யம்பேட்டையில் இன்று மின்நிறுத்தம்

மின்நிறுத்தம் - பிரதிப் படம்

Updated On :

பாபநாசம் வட்டம், அய்யம்பேட்டை துணை மின் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதால், அய்யம்பேட்டை நகரம் முழுவதும் மற்றும் கணபதியக்ரஹாரம், மாத்தூா், வழுத்தூா், இளங்காா்குடி , பசுபதி கோவில், வீரசிங்கம்பேட்டை, வயலூா், ராமாபுரம், அகரமாங்குடி, வீரமாங்குடி, வடக்கு மாங்குடி, ஈச்சங்குடி, தேவன்குடி, நெடாா் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அணைக்கரையில் 80.3 மி.மீ. மழை!

அணைக்கரையில் 80.3 மி.மீ. மழை!

கலைத்திருவிழா போட்டியில் மாநில அளவில் முதலிடம்: மாத்தூா் அரசு பள்ளி மாணவா்கள் அசத்தல்

கலைத்திருவிழா போட்டியில் மாநில அளவில் முதலிடம்: மாத்தூா் அரசு பள்ளி மாணவா்கள் அசத்தல்

நலத்திட்டங்கள் மக்களை சென்றடைகிறதா என அரசு கண்காணிக்க வேண்டும்: பிரேமலதா விஜயகாந்த்

நலத்திட்டங்கள் மக்களை சென்றடைகிறதா என அரசு கண்காணிக்க வேண்டும்: பிரேமலதா விஜயகாந்த்

எல்லையோர ஆந்திர கிராமத்தில் தமிழக அரசுப் பேருந்துகளை நிறுத்த கோரிக்கை

எல்லையோர ஆந்திர கிராமத்தில் தமிழக அரசுப் பேருந்துகளை நிறுத்த கோரிக்கை

விடியோக்கள்

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK