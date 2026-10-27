தஞ்சையில் கடும் பனிமூட்டம்: வாகன ஓட்டிகள் அவதி!
தஞ்சையில் கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
பனிமூட்டம் - video crop
தஞ்சையில் கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாள்களாக விட்டு விட்டுப் பரவலாக மழை பெய்தது. மழை விட்ட நிலையில் இன்று அதிகாலை முதல் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடுமையான பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது.
உலகப் புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோயில், ரயில் நிலையம், சாலைகளை மூடிய பணியை பொதுமக்கள் ரசித்தனர். சாலைகள் தெரியாத அளவிற்குப் பனிமூட்டம் உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் தங்களது வாகன விளக்குகளை எரியவிட்டவாறே செல்கின்றனர்.
ரயில் நிலையங்கள், தண்டவாளங்கள், உலகப் புகழ் பெற்ற தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் கோபுரங்கள், கட்டடங்கள் என அனைத்தும் தெரியாத அளவிற்குப் பனிமூட்டம் சூழ்ந்துள்ளது.
இந்த இதமான பனிமூட்டத்திலும் பெரிய கோயிலின் அழகை ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.
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